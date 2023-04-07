В Донецкой области Силы обороны уничтожили российский Су-25

Украинские Силы обороны сбили в Донецкой области российский самолет Су-25.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

“Хорошая новость. В районе Марьинки, Донецкой области, уничтожен Су-25 противника. Выстоим и победим”, — рассказали в Генштабе.

Что известно о самолете Су-25

Су-25 – это русский штурмовик, который предназначен для нанесения ударов по наземным целям. Самолет разработан в 1970 году в ОКБ им. П.А. Сухого и введенного в эксплуатацию в 1981 году. Он имеет два турбореактивных двигателя и способен достичь максимальной скорости 975 км/ч. Самолет может нести до четырех тонн оружия, таких как автоматические пушки, ракеты воздух-земля и бомбы.

Особенностью Су-25 является его большая маневренность, позволяющая самолету совершать быстрые повороты и обороты, что обеспечивает эффективное ведение боевых действий в сложных условиях. Кроме того, самолет оснащен бронепластинами, уменьшающими вероятность его сбития вследствие огня с земли.

Напомним, что Украина получила от Польши истребители МиГ-29, однако их количество официально не вскрывали. Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко предполагает, что речь идет о по меньшей мере двух эскадрильях таких самолетов.

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