Американский генерал рассказал, что может изменить ситуацию на поле боя

Генерал считает, что предстоящее контрнаступление Украины будет на очень узком участке фронта.

Стратегическую ситуацию в поле боя может изменить разрыв коридора между Россией и оккупированным ею Крымом.

Такое мнение высказал экскомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью " Немецкой волне ".

По его словам, предстоящее контрнаступление Украины будет на очень узком участке фронта.

"Крым — решающая территория. Можно убить каждого российского солдата в радиусе 200 км вокруг Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если освободить Крым, это изменит все. Так что контрнаступление будет нацелено на освобождение Крыма. А остальное Донбассу будет позже", — поделился Ходжес.

Он говорит, что даже если убить всех российских солдат в радиусе 200 км вокруг Бахмута, это все равно не изменит стратегическую ситуацию. Впрочем, возвращение Крыма – изменит все.

"ВСУ активно готовятся к наступлению, но россияне будут пытаться действовать на опережение. Но я думаю, что украинцы выберут правильные момент и место, когда погода, состояние дорог — все условия будут благоприятны для того, чтобы можно было привлечь больше оружия большой дальности поражения. А это позволит им сделать Крым уязвимым", — объясняет он.

Ходжес добавил, что западные партнеры осознают столь для Украины важно контрнаступление и продолжают оказывать военную помощь.

"Мы хотим, чтобы Украина победила. То есть я бы не сказал, что здесь все или ничего. Уверен, что Украина, Генштаб проделали большую работу по подготовке. Они продолжают делать, и я думаю, что это наступление будет способно, потенциально ли может оказать разрушительный эффект для российских войск", — сказал он.

Тем временем государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие недели.

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