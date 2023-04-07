Жители Черкасс остались без отопления и горячей воды: что произошло

В городе произошла авария на тепловой электростанции.

В пятницу, 7 апреля, Черкассы фактически остались без отопления и горячей воды. Утром на местной ТЭЦ произошла авария.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко во время видеообращения.

"Мне позвонил директор Черкасской ТЭЦ и сообщил, что внутри станции произошла авария на сети ТЭЦ. Поэтому сейчас фактически останавливается работа по подаче тепла, горячего водоснабжения", — рассказал мэр.

Мэр призвал жителей города относиться к ситуации с пониманием. По его словам, в настоящее время Черкасская ТЭЦ внепланово из-за аварии останавливается на ремонт. "Что будет происходить дальше — будем информировать сразу", — добавил он.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается. Его завершат тогда, когда разрешат температурные показатели.

Читайте также:

Весеннее отключение отопления: сколько можно сэкономить, если выключить батареи сейчас