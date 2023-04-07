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Мешканці Черкас залишилися без опалення і гарячої води: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Мешканці Черкас залишилися без опалення і гарячої води: що сталося

Фото: pixabay.com

У місті сталася аварія на тепловій електростанції.

У п'ятницю, 7 квітня, Черкаси фактично залишилися без опалення і гарячої води. Зранку на місцевій ТЕЦ сталася аварія.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко під час відеозвернення.

"Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ і повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подання тепла, гарячого водопостачання", - розповів мер.

Мер закликав мешканців міста ставитися до ситуації розумінням. За його словами, наразі Черкаська ТЕЦ позапланово через аварію зупиняється на ремонт. "Що відбуватиметься далі - будемо інформувати одразу", - додав він.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов опалювальний сезон в деяких областях України триває. Його завершать тоді, коли дозволять температурні показники. 

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Дата публікації
Перегляди
562
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