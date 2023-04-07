Мешканці Черкас залишилися без опалення і гарячої води: що сталося

У місті сталася аварія на тепловій електростанції.
У п'ятницю, 7 квітня, Черкаси фактично залишилися без опалення і гарячої води. Зранку на місцевій ТЕЦ сталася аварія.
Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко під час відеозвернення.
"Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ і повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подання тепла, гарячого водопостачання", - розповів мер.
Мер закликав мешканців міста ставитися до ситуації розумінням. За його словами, наразі Черкаська ТЕЦ позапланово через аварію зупиняється на ремонт. "Що відбуватиметься далі - будемо інформувати одразу", - додав він.
Нагадаємо, через погіршення погодних умов опалювальний сезон в деяких областях України триває. Його завершать тоді, коли дозволять температурні показники.
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