В Кропивницькому чоловік створив масову ботоферму, щоб допомагати окупантам

Правоохоронці у Кропивницькому знищили ботоферму, яка працювала на користь російських окупантів.

СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка створювалал тисячі фейкових акаунтів для інформдиверсій проти України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, організатором ботоферми був переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після повномасштабного вторгнення РФ. Вже на місці він розпочав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах і продавати їх через даркнет.

“Відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру. Середня вартість одного боту – 200 грн. Встановлено, що зловмисник створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. Основними його “клієнтами” були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти. Боти потрібні були агресору для “розгону” дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Вже під час обшуків в орендованій квартирі чоловіка знайшли комп’ютерну техніку, спеціалізоване обладнання, а також три тисячи SIM-карток.

Нагадаємо, що блогерка у соціальних мережах закликала від'єднати Закарпаття від України. За цим фактом СБУ зареєструвала кримінальне провадження.

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