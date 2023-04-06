В "Нафтогазе" рассказали, когда завершится отопительный сезон

Из-за ухудшения погодных условий отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается. Его завершат тогда, когда разрешат температурные показатели.

Об этом сообщил председатель " Нафтогаза Украины " Алексей Чернышев.

"Нефтегаз имеет необходимые запасы топлива для того, чтобы обеспечивать украинцев теплом столько, сколько это будет необходимо. Из-за погодных условий отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается, но должен быть завершен, как только это позволят температурные показатели",- сообщил

По его словам, война продолжается, поэтому важно экономить ресурсы, необходимые для подготовки к следующей зиме, которая будет не менее сложной", — подчеркнул Чернышев.

В конце марта по решениям местных властей в шести областях Украины начали отключение потребителей от отопления.

Напомним, 8 апреля в Киеве планируют завершить отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия, поскольку ожидается стабильное существенное потепление.

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