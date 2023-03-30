Возврат налогов на топливо: когда украинцам ожидать роста стоимости

С 1 июля НДС на горючее возобновится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

Глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев считает ошибкой снижение НДС на топливо с 20% до 7%.

Он сказал об этом в интервью РБК-Украина.

"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли, как грибы после дождя", – отметил он.

Он напомнил, что с 1 июля НДС вернется к уровню довоенных ставок, их понижение Гетманцев считает ошибкой.

"Это абсолютно никак не повлияло на цену топлива. Это только отразилось на заработке трейдеров", — добавил он.

Напомним, в марте 2022 года Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. Закон установил нулевую ставку акциза на бензин, дизель и газ, а также снизил НДС с 20% до 7%.

В августе парламент вернул акцизный налог на горючее, но НДС пока остался на уровне 7%. Однако в законе отмечено, что все льготы действуют не позднее 1 июля 2023 года.

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Со своей стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что правительство подало в Верховную Раду законопроект, отменяющий акциз на топливо и снижающий ставку НДС.

"Это существенное уменьшение размера налогов позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита. Также рассматриваем предложение по снижению НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков топлива будут расти", — сказал Денис Шмыгаль.

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