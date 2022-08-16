Бензин и дизель могут подешеветь на 3-4 грн за литр — эксперт

В Украине возвращают акциз на горючее. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн проанализировал, как это отразится на ценах на АЗС.

Об этом он рассказал в программе "Разговоры о важном".

"Динамика очень утешительная, имеем очень серьезный спад цены на нефтепродукты, на нефть. Например, в течение июля цены упали на 150-175$ за тонну, и эти партии уже начали поступать в Украину, они ускорили падение цен, как в оптовом сегменте, так и в розничном. На сегодняшний день потенциал снижения оценивается в 3-4 грн за литр на каждой из марок нефтепродуктов", — отметил он.

Куюн также рассказал, в каком сегменте произошло самое большое снижение цены за последнюю неделю.

"Наибольшая динамика (снижение цен – ред.) на сегодня присуща дизельному топливу, потому что кроме того, что цены на него сейчас серьезно упали в мире, очень много компании привезли в июле, то есть по нашим оценкам, превышение над потреблением составило 20-25 %, соответственно этот объем давит на рынок, и кроме того, это все объемы, сравнительно дорогие, сейчас уже начинают поступать более дешевые, и соответственно все хотят быстрее распродать свои запасы, поскольку они вообще рискуют потом продать их в убыток. Поэтому видим очень существенное оживление и по дизелю оно, пожалуй, больше всего", — отметил он.

Что касается сжиженного газа, то динамика тоже неплохая, хотя видим, что все равно есть потенциал к снижению.

"С бензином тоже долго была пауза, сейчас видим, что цены начали проседать, за последнюю неделю где-то просели на 2 грн/литр в опте. И я вижу, что этот процесс, он перекинулся на розничную сеть, и в частности, видим, что очень активизировались розничные сети, которые уже каждый день предлагают какие-то акции, какие-то маркетинговые компании, и это говорит о том, что конкуренция обостряется, поэтому соответственно будет жесткая конкуренция и по цене", — резюмировал эксперт.

Напомним, Кабмин поддержал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения.

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