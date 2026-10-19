Сколько стоит квартира в Польше осенью 2026 года: цены в крупнейших городах

Сколько стоит квартира в Польше осенью 2026 года / © pexels.com

Реклама

Сколько сейчас стоит квадратный метр жилья в крупнейших польских городах и где покупка квартиры обойдется дороже всего — рассказали в InPoland.

Сколько стоит жилье в Польше

В сентябре 2026 года средняя стоимость проданных квартир в крупнейших городах Польши составляла от 12 до 18 тысяч злотых за квадратный метр.

Реклама

Самый высокий показатель был зафиксирован в Кракове. Здесь средняя цена проданного жилья достигла 17828 злотых за м2.

Реклама

На втором месте оказалась Варшава — 17 767 злотых за м2. Разница между двумя городами составляла всего 61 злотый.

Далее рейтинг выглядел так:

Трюймясто — 17 288 злотых за м2;

Вроцлав — 14 781 злотый за м2;

Познань — 13 466 злотых за м2;

Катовице — 12 224 злотых за м2.

Таким образом, самым дешевым среди попавших в этот перечень городов оказалось Катовице, тогда как Краков неожиданно поднялся на первую позицию.

Почему Краков стал дороже Варшавы

Несмотря на громкий результат, эксперты советуют не воспринимать сентябрьские цифры как однозначное доказательство того, что Краков в целом стал дороже столицы Польши.

Реклама

Причина состоит в структуре продаж. Средняя цена зависит не только от стоимости квадратного метра, но и от того, какие квартиры покупали в течение конкретного месяца.

Если покупатели чаще выбирают дорогие квартиры, средняя цена всех заключенных сделок автоматически растет. Именно такая ситуация могла повлиять на показатель Кракова в сентябре.

Так что разница в 61 злотый между Краковом и Варшавой скорее свидетельствует об особенностях конкретного месяца, чем об окончательной смене лидера польского рынка.

Что происходит с ценами на квартиры

Динамика рынка в разных городах Польши была неодинаковой. В частности, в Варшаве и Лодзи средняя цена проданных квартир в сентябре снизилась по сравнению с августом.

Реклама

В то же время в более длинной перспективе жилье в стране продолжает дорожать. Во втором квартале 2026 года средняя стоимость жилой недвижимости выросла на 1,5% за квартал.

Наибольший рост зафиксировали в Опольском воеводстве — 2,9%. В Свентокшиском регионе жилье подорожало на 2,4%, а в Поморском — на 2,3%.

Спокойнее всего была ситуация в Великопольском воеводстве: там за квартал цены увеличились всего на 0,5%.

Польские застройщики начали предлагать более дешевое жилье

Еще одна немаловажная тенденция проявилась на рынке новостроек.

В первые месяцы 2026 года застройщики чаще выводили на рынок дорогие жилые проекты. Поэтому средняя цена предложения росла.

В третьем квартале ситуация поменялась. Девелоперы начали активнее пополнять ассортимент квартирами более низкого ценового сегмента.

Это может свидетельствовать об адаптации предложения к спросу: покупатели все больше ориентируются на более доступное жилье, а застройщики пытаются соответствовать этой тенденции.

Украинцы активно покупают недвижимость в Польше

Польский рынок жилья остается важным и для граждан Украины.

В 2020-2025 годах украинцы приобрели в Польше около 38,5 тысяч объектов недвижимости. Общая стоимость этих покупок составила около 6 миллиардов долларов.

В 2025 году украинские покупатели приобрели более половины всей жилой площади, купленной иностранцами в Польше.

Поэтому изменения цен на польском рынке недвижимости остаются актуальными не только местным жителям, но и украинцам, которые планируют приобретение жилья за рубежом.

Следует ли ожидать снижения цен

Пока что говорить о резком удешевлении квартир в Польше рано. Отдельные города демонстрируют месячное снижение стоимости проданного жилья, однако общая динамика остается восходящей.

В то же время, появление более доступных новостроек может несколько изменить ситуацию для покупателей. Если застройщики и дальше будут увеличивать долю квартир среднего и низшего ценового сегмента, выбор жилья может стать шире.

Поэтому покупателям следует оценивать не только среднюю цену квадратного метра, но и конкретный район, класс дома, площадь и характеристики квартиры.

FAQ

Сколько стоит квартира в Польше в 2026 году?

Осенью 2026 года средняя цена проданных квартир в крупнейших городах Польши составила примерно 12-18 тысяч злотых за квадратный метр. Самым дорогим в сентябре был Краков — 17 828 злотых за м2, а самым дешевым среди приведенных городов — Катовице с показателем 12 224 злотых за м2.

Где самые дорогие квартиры в Польше?

В сентябре 2026 года самая высокая средняя цена проданных квартир была в Кракове — 17 828 злотых за м2. Варшава заняла второе место с показателем 17 767 злотых за м2. Однако разница между городами очень небольшая — всего 61 злотый за квадратный метр.

Новости партнеров

Новости партнеров