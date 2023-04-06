Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: три сильных ритуала

В этот период хорошо вносить в жизнь изменения.

В это время хороша проводить ритуалы на защиту, успех в работе и учебе, самопознание, работу над собой и веру в себя. Также можно делать ритуалы на плодородие, гадания, исцеление. Нужно отпустить прошлое и загадывать желания.

Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: ритуал на деньги

Необходимо в ночь полнолуния выйти на улицу или на балкон, взять в руку монетку и поглядеть на Луну. Потом возвращайтесь домой, пометьте монетку, чтобы случайно не потратить ее, спрячьте в кошельке и храните до следующего полнолуния.

В следующем месяце обряд повторите. Заряжайте лунным светом ее каждое полнолуние.

Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: ритуал на увеличение красоты

В ночь полнолуния нужно налить в стакан горячую воду и левой рукой добавить в него соль. Поставить его в такое место, где есть свет Луны. Пока соль будет растворяться, важно представить в своем уме, как ночное светило придает женственность, привлекательность и притягательность для противоположного пола.

Далее жидкость оставить в том же месте до самого утра. Утром выпить глоток воды и умыться ею. В это время представлять себе, как она входит в организм и дает привлекательность. Обряд повторяется каждый день после полнолуния, пока вся вода из стакана не будет выпита.

Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: ритуал на избавления от болезней

В полнолуние надо увидеть Луну на открытом пространстве. Встать спиной к Луне, ноги широко расставить, нагнуться и увидеть Луну в таком положении. Как правило, полную Луну увидеть очень трудно. Обычно в полнолуние 3 дня идет дождь или облачность. Луна прячется, из-за этого и говорят "Луна три дня моется".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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