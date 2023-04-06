Рожева повня 6 квітня 2023 року: три сильні ритуали

У цей час добре вносити у життя зміни.

У цей час гарно проводити ритуали на захист, успіх у роботі та навчанні, самопізнання, роботу над собою та віру в себе. Також можна робити обряди на родючість, ворожіння, лікування. Потрібно відпустити минуле та загадувати бажання.

Рожева повня 6 квітня 2023 року: ритуал на гроші

Необхідно в ніч повного місяця вийти на вулицю або на балкон, взяти в руку монетку і подивитися на Місяць. Потім повертайтеся додому, позначте монетку, щоб випадково не витратити її, сховайте в гаманці і зберігайте до наступного місяця.

Наступного місяця обряд повторіть. Заряджайте місячним світлом її кожен місяць.

Рожева повня 6 квітня 2023 року: ритуал на збільшення краси

У ніч повного місяця потрібно налити в склянку гарячу воду і лівою рукою додати до неї сіль. Поставити його у таке місце, де є світло Місяця. Поки сіль буде розчинятися, важливо уявити у своєму розумі, як нічне світило надає жіночності, привабливості та привабливості для протилежної статі.

Далі рідину залишити в тому самому місці до самого ранку. Вранці випити ковток води та вмитися нею. У цей час уявляти, як вона входить в організм і дає привабливість. Обряд повторюється щодня після повного місяця, поки вся вода зі склянки не буде випита.

Рожева повня 6 квітня 2023 року: ритуал на порятунок від хвороб

У повню треба побачити Місяць на відкритому просторі. Встати спиною до Місяця, ноги широко розставити, нахилитися і побачити Місяць у такому положенні. Як правило, повний Місяць побачити дуже важко. Зазвичай у повний місяць 3 дні йде дощ або хмарність. Місяць ховається, через це і кажуть "Місяць три дні миється".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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