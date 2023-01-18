Ретроградний Меркурій закінчився: що робити

З 18 січня 2023 року ретроградний Меркурій повертається до директного, тобто прямого руху. Відсьогодні почнуться зрушення у сферах, яким опікується Меркурій: комунікації, поїздки, оформлення документів. Ви зможете безперешкодно сконцентрувати свою волю на досягненні поставленої мети. Меркурій сприятиме розширенню контактів, збільшенню розмов та поїздок. Втрачені папери знайдуться, процес їх узгодження відновиться.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій – це оптична ілюзія, під час якої, здається, планета рухається назад. Це відбувається через те, що орбіта Меркурія на порядок менша за орбіт поряд планет і її орбітальна швидкість вища.

Три-чотири рази на рік Меркурій проходить двох-трьохтижневі цикли «зворотного» руху, які називаються ретроградними періодами.

Ретроградний Меркурій: астрологія

З точки зору астрології, під час ретроградного Меркурія люди можуть відчувати труднощі в житті, збої в роботі побутових приладів, плутанину, непорозуміння та дрібні негаразди. Адже Меркурій вважається покровителем комунікації. Під час ретроградного Меркурія не рекомендується підписувати договори, змінювати роботу, робити покупки, будь-які комунікації утруднені, а зобов'язання та обставини можуть змінитися після того, як планета стане директною.

Директний Меркурій: що це таке

Прямий рух Меркурія після зворотного просування називають директним.

Скільки Меркурій буде ретроградним у 2023 році

Всі планети проходять ретроградні періоди, але Меркурій робить більше обертів навколо Сонця і стає частіше ретроградним. 2023 року Меркурій Ретроградний буде 4 рази.

Директний Меркурій: особливості періоду

18 січня Меркурій після ретроградного періоду розгортається у директний рух.

З точки зору астрології, все те, що було на паузі, в невизначеності, у глухому куті або заблоковано, найближчим часом почне повільно рухатися, розкручуватися, прояснюватися. Перешкод та неясностей буде дедалі менше. Директний Меркурій допоможе нам ухвалювати правильні рішення. Необхідно максимально використовувати плюси директного Меркурія – спілкування, інформацію, зв'язки.

Директний Меркурій: що потрібно робити

Звернути увагу на потрібне річище.

Тримати фокус.

Планувати.

Отримати мотивацію до дії.

Реалізувати справи.

Зрозуміти деякі ситуації із нашого минулого.

Змінити свій спосіб мислення та поведінки.

Оптимізувати рух уперед.

Поставити конкретні цілі та працювати.

Зробити те, що відкладали.

Замовляти гороскопи в астрологів

Потрібно частіше брати на себе ініціативу, бути сміливішими, рішучими.

Не гаяти часу.

Наступного разу Меркурій стане ретроградним 21 квітня 2023 року і цей період триватиме до 15 травня.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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