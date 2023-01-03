Ретроградний Меркурій 2023: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Ретроградний Меркурій у 2023 році триватиме до 18 січня 2023 року.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період ретроградного Меркурія у 2023 році.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Біль - це подарунок. Розгорнувши - знайдеш розуміння. А от сам біль вже не знайдеш. Чим більше любові у твоїх діях, тим більше свободи у твоєму житті. Тільки люби безкорисно.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Розуміння - це спокуса розуму. Прагни до істини за його межами. Немає чого більше чекати. Просто живи. Вже можна.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Для вільного молитвою стає все його життя. Так воно і є істина. Життя потребує руху. Обирай напрям.

РАК (22 червня-22 липня)

Тільки у спокої ясно видно шлях. Шлях є завжди тут і зараз. Наповни суть ясністю - здобудеш істину.

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ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Спостерігаючи за рухом пару, течією води, за рівним полум’ям свічки, головне бути тихим всередині. А ззовні можна як завгодно. Проявляючи свою природу - здобуваєш свободу все ж дійшовши до вершини - йди далі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Впорядкувавши внутрішній світ, слід і зовнішній прийде до порядку. Ззовні діяти також доведеться. У спокої криється діяльність - у діяльності криється спокій.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

У житті повинно бути дещо більше, ніж просто мати все, що забажаєш. Якщо все сприймати занадто серйозно, можна випадково втратити барви життя. Кожний день - це нове життя. Відчувай це кожну мить.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Природа не терпить порожнечі. Природа і є порожнеча. Саме ти можеш наповнити її. Вчись слухати світ.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Роби з душею навіть незначні речі. У цьому і є щастя. Усі його шукають, а воно - ось.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Тиша всередині породжує барви та смаки ззовні. А от навпаки не вийде. Якщо хочеш зробити щось значуще та велике - зупини метушню розуму. Спостерігай за станами та їх плином. Спостерігай, але не піддавайся.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Краса живе у простоті, природності та чесності. А ще - у невідомості. Якщо дієш уважно, то усе, що ти робиш, стає творчістю. А якщо уважно твориш - стає шедевром.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Медитація - це просто бути собою, бути простим та природним. Просто бути. Результат залежить від стану свідомості більше, ніж від дії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що обов'язково потрібно робити і чого категорично уникати під час ретроградного Меркурію.

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