Ретроградный Меркурий 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Ретроградный Меркурий в 2023 году продлится до 18 января 2023 года.
Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период ретроградного Меркурия в 2023 году.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Боль – это подарок. Развернув – найдешь понимание. А вот саму боль уже не найдешь. Чем больше любви в твоих действиях, тем больше свободы в твоей жизни. Только люби бесполезно.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за его пределами. Нечего больше ждать. Просто живи. Уже можно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Для свободной молитвой становится вся его жизнь. Так оно и есть истина. Жизнь нуждается в движении. Выбирай направление.
РАК (22 июня-22 июля)
Только в покое ясно виден путь. Путь всегда здесь и сейчас. Наполни суть ясностью – обретешь истину.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Наблюдая за движением пара, течением воды, за ровным пламенем свечи, главное быть тихим внутри. А снаружи можно как угодно. Проявляя свою природу – обретаешь свободу все же дойдя до вершины – иди дальше.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Упорядочив внутренний мир, следует и внешний придет в порядок. Внешне действовать тоже придется. В покое кроется деятельность – в деятельности кроется покой.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
В жизни должно быть несколько больше, чем просто иметь все, что пожелаешь. Если все воспринимать слишком серьезно, можно случайно лишиться красок жизни. Каждый день – это новая жизнь. Чувствуй это каждое мгновение.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Природа не терпит пустоты. Природа и есть пустота. Ты можешь наполнить ее. Учись слушать мир.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Делай с душой даже незначительные вещи. В этом и есть счастье. Все его ищут, а оно – вот.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Тишина внутри порождает краски и вкусы извне. А вот наоборот не получится. Если хочешь сделать что-то значимое и большое – останови суматоху ума. Наблюдай за состояниями и их течением. Наблюдай, но не поддавайся.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Красота живет в простоте, естественности и честности. А еще – в неизвестности. Если действуешь внимательно, все, что ты делаешь, становится творчеством. А если внимательно творишь – становится шедевром.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Медитация – это просто быть собой, быть простым и естественным. Просто быть. Результат зависит от состояния сознания больше, чем от действия.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что обязательно нужно делать и чего категорически избегать во время ретроградного Меркурия.
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