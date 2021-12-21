Возвращение Сатурна: как это повлияет на Украину

Не только люди ощущают планетарные влияния Сатурна, особенно в ключевые периоды (29,5 – 30 и 59 лет).

Украина как независимое государство образовалось 24 августа 1991 года. В этот период Сатурн находился в знаке Водолей (06.02.1991 – 29.05.1993). Провозглашение независимости произошло в субботу – день Сатурна. В 2021 году Украине исполнилось 30 лет, т.е. переживает первый возврат Сатурна. Это социальная планета, связанная с государственными процессами, судебной и законодательной сферами, рассказывает астролог Марина Скади.

С 22.03.2020 по 07.03.2023 планета движется по знаку Водолей, как и в период образования независимого государства. В 2022 году еще будут сложности, жесткое структурирование политической системы страны. А ощущать этот процесс будут все жители страны.

С середины мая до середины июля 2022 года произойдут важные обновляющие процессы. Это будет период создания базы, которая позволит произвести качественные преобразования на внешнем уровне. В это время четко будет выстроена новая структура, обозначены границы и определены основные цели, а также способы и средства их достижения.

Организация, создание новой системы управления государством станут основными задачами. Конечно, успех во многом зависит от руководящей верхушки, но, тем не менее, обстоятельства будут заставлять их принимать решения в интересах народа. Новые лидеры, формирующие общественное мнение, дадут импульс, заставят работать систему в нужном направлении.

Для президента страны год очень непростой, особенно с середины апреля, вплоть до конца 2022 года. Это время отдачи кармических долгов, он очень уязвим в этот период. Если президент выдержит груз ответственности, возложенный на него, то с 2023 года Украина выйдет из застоя. Но есть вероятность того, что в 2022-м будут попытки свержения власти. С учетом того, что президент по гороскопу Водолей, можно говорить, что легко он власть не отдаст, будет сопротивляться, но после этого сложного для него и для страны года он сделает правильные выводы. Пока Сатурн в Водолее (до 7 марта 2023), ожидать расцвета Украины рано. Но в 2022 будут созданы новые политические силы, которые придут к власти в 2024 году.

Также читайте Что такое возвращение Сатурна и как оно влияет на наши жизни

Украина как государство вряд ли получит внешнюю поддержку, различные неформальные объединения и организации обретают силу. Сформируются нужные обстоятельства для того, чтобы власть имущие осознали, что сила страны в ней самой. И с 2022 года, пока что на внутреннем уровне, совершенно иначе будет построена социальная функция государства, а также внешние экономические отношения.

В 2022 году планетарные влияния таковы, что не дают расширения, а наоборот, это время сжатия, ограничений и уменьшения населения страны. Но после первого возврата Сатурна наступит время развития, но база для этого будет создана в 2022.

Президент также находится под сдерживающим влиянием Сатурна, как и все Водолеи (с 22.03.2020 по 07.03.2023). Даже если он и хочет реально повысить уровень жизни украинцев, вывести страну из долгов и повысить экономический рейтинг, то пока что ему это не удается. Однако он обретает необходимый опыт, мудрость, и, вероятнее всего, в 2024-м в Украине будет новый президент. Поэтому всем украинцам нужно набраться терпения, вспомнить свой период возврата Сатурна (29 – 30 лет), принять то, что Украина также находится под его жестким влиянием с конца 2020 до весны 2023.

Любые изменения начинаются с себя, если каждый человек задумается о главных вещах, поймет, что в важных вопросах необходимо включать логику, а не эмоции, тогда и в масштабах многое изменится. Сатурн – планета Кармы, сейчас Украина попала под прицелом Сатурна. Возможно, Вселенная всем украинцам дает урок: заставляет сделать переоценку ценностей, пересмотреть свои убеждения и сосредоточить ментальную, мыслительную энергию на том, как строить свое будущее.

Сатурн в Водолее призывает к размышлениям и устремлениям в сфере контактов и общения. Но планета дала четко понять, что все, что было до этого (до 2021 года), теперь материализовано в новую конкретную форму и структуру. После 30 лет жизнь каждого человека меняется, так и Украина, испытав первый возврат Сатурна, с весны 2023 года начнет новый, более качественный цикл с учетом прошлого опыта.

Таким образом, возвращение Сатурна дает возможность оглянуться назад и понять, правильный ли путь выбран. Если человек, предприятие, государство сбились с пути, Сатурн поможет определить верное направление. Но это всегда происходит болезненно, с ограничениями и сложными внутренними преобразованиями. В возрасте 29 -30 лет требуется много усилий для того, чтобы сохранить позиции, статус, уважение, но если человек или люди, управляющие государством или предприятием, не хотят тратить на это время, то в жизни начинается хаос — такова кармическая природа возвращения Сатурна каждые 29,5 лет.

Читайте также: