Любовный гороскоп на 2022 год

Год Синего Водяного Тигра благоприятствует любовным взаимоотношениям, ведь стихия Воды – это чувства и эмоции, душевные привязанности.

Тигр - страстное и любвеобильное животное, в 2022 году принесет бурные романы и яркие романтические события в жизнь многих людей. С Тигром также связан культ плодовитости, а в Воде зарождается жизнь, поэтому год станет счастливым для пар, давно мечтающих о ребенке.

Весь январь 2022 Венера, отвечающая за любовь и взаимоотношения, находится в фазе ретроградности (бывает каждые 1,5 года) в знаке Козерога. С одной стороны, в течение месяца в любовной сфере может быть некоторый застой, чувствуется усталость от отношений. Но с другой - в январе есть шанс вернуть любовь, даже если расставание произошло давно. Люди склонны сходиться на почве общих интересов и взаимной пользы. В этот период меньше эмоций и больше разумных решений, что помогает договориться и построить реальные совместные планы на будущее.

Марс отвечает за физическое влечение в любовных отношениях, Венера отвечает за чувства, а вместе две планеты создают энергетические потоки, которые воздействуют на людей. С 30 октября 2022-го до 2 января 2023-го Марс находится в ретроградном движении, что бывает очень редко - каждые два года по 2 месяца. В это время мужчины очень восприимчивы к влияниям планеты - стремятся домой, к своим женам, бывшим любимым. В конце 2022 года будет много счастливых возвращений, т.к. люди хотят сближения, одиночество невыносимо в такие периоды.

Март 2022 года особенно удачен для любовных взаимоотношений - Марс и Венера соединяются в первом градусе Водолея, что принесет неожиданный приятный поворот в личную жизнь. Это период обновлений, романтики, пробуждения взаимного интереса.

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ОВЕН

Январь - июнь: присутствует огромное количество энергии, которой необходим выход. Накал страстей способствует ярким романтическим встречам, ревности, расставания и снова к воссоединению - после разрядки вновь возникает страсть. Любовь и ссоры будут идти рядом в первой половине года.

Июль - декабрь: более спокойный период в личной жизни, но точно скучать не придется. Скорее, это время переоценки значимости взаимоотношений, определение своей роли в парных отношениях. Возникает острая потребность вернуть былые связи, возобновить партнерство, вывести на новый уровень существующие отношения.

ТЕЛЕЦ

Январь - июнь: вначале года приходится много "терпеть", но внутренняя сила ваша огромна, поэтому вы сможете сохранить самообладание и решить даже самые сложные проблемы в личных взаимоотношениях. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы создать общее дело, семейный бизнес.

Июль - декабрь: удается сочетать и совмещать красивое с полезным, что дает вам счастье и радость, а материальные ценности и богатство приходят к вам благодаря романтическому партнеру или супругу. Если вы в поиске любви - удача вам улыбнется, главное, не позволяйте себе унылое настроение, будьте на виду, среди других людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Январь - июнь: с середины весны станет намного легче выстраивать партнерство, решать вопросы в существующих связях с окружающими, начинать новые романтические отношения, устанавливать дружеские контакты. После предыдущего двухлетнего цикла, который принес много жизненных уроков, вы почувствуете себя комфортно.

Июль - декабрь: знаменован качественными преобразованиями в личной жизни. Если вы часто бываете в других странах, то может произойти судьбоносная встреча с иностранцем, которая приведет к изменению существующей ситуации в любовной сфере. Однако будьте осторожны - путешествие за границу может разрушить брак.

РАК

Январь - июнь: интересный период в жизни, знаменован кармическими ситуациями и осознаниями, духовным ростом. Но также и завершением того, что длилось годами, опустошая вас. С 15 апреля в ваш знак входит кармическая негативная точка - Черная Луна и будет двигаться по Раку до 9 января 2023 года. С одной стороны, год не простой, но он также является годом освобождения - кармические узлы развязаны по всем личным сферам - семейным вопросам, брачным и другим взаимоотношениям.

Июль - декабрь: более позитивный период, чем предыдущие месяцы. Возможна встреча с человеком из прошлого, который перевернет вашу жизнь "с ног на голову" или наоборот. Не стоит бояться начинать новые отношения, даже если был негативный опыт в прошлом.

ЛЕВ

Январь - июнь: буквально с первых дней нового года, почувствуете себя счастливым человеком. Возможны многочисленные романтические знакомства, любовные приключения, искушения и соблазны. Многие ограничивающие обстоятельства прошлого года, больше не мешают вам наслаждаться романтикой и строить планы на будущее.

Июль - декабрь: стабильные любовные отношения и стабильный брак - для многих Львов это реальность в 2022 году. Между тем вместе со стабильностью присутствует серьезность, которая может привести к монотонности во второй половине года. Берегите свою любовь - с годами она может стать лучше и сильнее.

ДЕВА

Январь - июнь: возможна встреча с потенциальным романтическим партнером, с которым есть определенная разница в возрасте. Ближнее окружение, родственники, могут отрицательно отнестись к вашему выбору. Однако ваша задача не терять шанс, если вы одиноки, а также не разрушать существующие любовные отношения или брак.

Июль - декабрь: со временем, в любви все меньше переживаний, и все больше удовольствия. Вы чувствуете, что партнер берет за вас ответственность, помогает выйти из сложных эмоциональных состояний, связанных с прошлыми отношениями. Если отношения вялотекущие, затянулись во времени, то 2022 год может принести официальный брак.

ВЕСЫ

Январь - июнь: начало года достаточно сложное, партнеры из прошлого напоминают о себе, что вызывает в душе бурю эмоций. Далее весна принесет значительные приятные сюрпризы в любви, но часто обстоятельства не способствуют продолжительности и стабильности. Поэтому не стоит фиксироваться на планировании, просто позвольте сюрпризам происходить самим по себе. Возможны любовные связи благодаря друзьям. Или же тот человек, которого вы считали другом, становится для вас романтическим партнером.

Июль - декабрь: в этот период сложности в личных отношениях возникают чаще, чем обычно. Но они больше обусловлены внешними обстоятельствами, законами, традициями, порядками, мнением окружающих.

СКОРПИОН

Январь - июнь: начало года - период мечтаний, романтики и зарождающейся любви. Эта любовь может быть слишком далекой, чтобы стать реальной, и долгое время может быть платонической. Ближе к лету обстоятельства подстегивают вас к решительным действиям, помогают воплотить мечты в жизнь.

Июль - декабрь: в этот период происходят судьбоносные события, партнеры из прошлого оказывают сильное влияние на вашу жизнь. Случайно можно встретить давнюю любовь, но тогда она может перерасти в тайны страстные взаимоотношения. Кризисный период для вас - ноябрь и декабрь 2022 года. Отношения могут закончиться в один миг, но в то же время и возродиться в новом качестве.

СТРЕЛЕЦ

Январь - июнь: можно реализовать любовные планы, использовав шансы в мае - июне 2022 года. Вообще, в течение года обстоятельства складываются для вас благоприятно, но, чтобы воплотить свои планы по личным отношениям в реальность, необходимо выполнить некоторые условия. Скорее всего, от вас зависит качество и продолжительность взаимоотношений.

Июль - декабрь: вы чувствуете приближение чего-то хорошего в любовной сфере. Это может быть официальный брак или рождение ребенка, а может даже переезд в другую страну к любимому человеку. Даже если возникнут препятствия в ноябре - декабре 2022 - не отказывайтесь от своих намерений.

КОЗЕРОГ

Январь - июнь: вначале года придется решать проблемы в сфере партнерства. Возникает потребность в реализации практически нереальной любви, обстоятельства как будто толкают к этому. С февраля ситуация значительно улучшается - приходит осознание и некоторая стабилизация в личной сфере. В середине года деловые отношения могут преобразоваться в любовные, и наоборот, но это влечет за собой дополнительные трудности проявления в социальной среде.

Июль - декабрь: старайтесь трезво смотреть на партнера и не идеализировать любовь. Чем больше очаровываетесь, тем больше разочаровываетесь. Осень 2022-го станет одним из лучших периодов для решения самых сложных вопросов в любовной сфере.

ВОДОЛЕЙ

Январь - июнь: поиск свободы, любви без обязательств, приводит к одиночеству. И вы это особенно почувствуете в начале года. Также существует риск вступить в брак очень быстро, но для того, чтобы этот брак продолжался, необходим партнер, который более стабилен или обладает житейской мудростью. В целом год можно назвать скучным в плане любовных взаимоотношений, однако если вы Водолей, которому за 40, то Вселенная предоставит вам все шансы и возможности наконец-то обрести счастье в личной жизни.

Июль - декабрь: благоприятный период для вас, особенно ноябрь и декабрь 2022 года. Все совершенные ошибки сможете исправить, наладить взаимоотношения с любимым человеком, вернуть дорогие вам взаимоотношения.

РЫБЫ

Январь - июнь: вы счастливчик в 2022 году, и это касается не только сферы любовных взаимоотношений. Даже если заканчивается романтический период в отношениях и они не становятся более серьезными, дружба после окончания связи остается. Возможны встречи и предложения от человека, который уже имеет прошлый негативный опыт личных отношений. Но ваша психическая сила настолько масштабна в 2022 году, что вы можете повлиять не только на отдельного человека, но и на массы людей. Тем самым помогая другим освободиться от тяжелых эмоций, вы для себя открываете новые положительные перспективы в любовной сфере.

Июль - декабрь: вы осознаете, что этот год один из лучших для семейной жизни и романтических отношений. Некоторые препятствия и задержки в ноябре - декабре 2022 не испортят общий положительный фон.

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