Гороскоп кохання на 2022 рік

Рік Синього Водяного Тигра сприяє любовним стосункам, адже стихія Води – це почуття та емоції, душевні уподобання.

Тигр - пристрасна і велелюбна тварина, що 2022 року принесе бурхливі романи та яскраві романтичні події у життя багатьох людей. З Тигром також пов'язаний культ плодючості, а у Воді зароджується життя, тому рік стане щасливим для пар, які давно мріють про дитину.

Весь січень 2022 року Венера, яка відповідає за кохання і стосунки, перебуває у фазі ретроградності (буває кожні 1,5 року) у знаку Козорога. З одного боку, протягом місяця у сфері кохання може бути певний застій, відчувається втома від стосунків. Але з іншого боку, у січні є шанс повернути кохання, навіть якщо розставання відбулося давно. Люди схильні сходитися на ґрунті спільних інтересів та взаємної користі. У цей період менше емоцій і розумніших рішень, що допомагає домовитися і побудувати реальні спільні плани на майбутнє.

Марс відповідає за фізичний потяг у любовних стосунках, Венера відповідає за почуття, а разом дві планети створюють енергетичні потоки, що впливають на людей. Від 30 жовтня 2022 року до 2 січня 2023 року Марс перебуває в ретроградному русі, що буває дуже рідко - кожні два роки по 2 місяці. У цей час чоловіки дуже сприйнятливі до впливів планети - прагнуть додому, до своїх дружин, колишніх коханих. Наприкінці 2022 року багато щасливих повернень, оскільки люди хочуть зближення, самотність нестерпна у такі періоди.

Березень 2022-го особливо вдалий для любовних стосунків - Марс і Венера з'єднуються в першому градусі Водолія, що принесе несподіваний приємний поворот в особисте життя. Це період оновлень, романтики, пробудження взаємного інтересу.

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ОВЕН

Січень - червень: є величезна кількість енергії, якій необхідний вихід. Напруження пристрастей сприяє яскравим романтичним зустрічам, ревнощам, розставанню і знову возз'єднанню - після розрядки знову виникає пристрасть. Кохання та сварки будуть йти поруч у першій половині року.

Липень - грудень: спокійніший період в особистому житті, але точно нудьгувати не доведеться. Скоріше, це час переоцінки значущості взаємин, визначення своєї ролі у парних стосунках. Виникає гостра потреба повернути колишні зв'язки, відновити партнерство, вивести новий рівень нинішні стосунки.

ТЕЛЕЦЬ

Січень - червень: на початку року доводиться багато "терпіти", але внутрішня сила ваша величезна, тому ви зможете зберегти самовладання і вирішити навіть найскладніші проблеми в особистих взаєминах. Обставини складаються найкраще для того, щоб створити спільну справу, сімейний бізнес.

Липень - грудень: вдається поєднувати гарне з корисним, що дає вам щастя та радість, а матеріальні цінності та багатство приходять до вас, завдяки романтичному партнеру чи чоловікові. Якщо ви в пошуку кохання - вам поталанить, головне, не дозволяйте собі похмурий настрій, будьте перед очима серед інших людей.

БЛИЗНЯТА

Січень - червень: від середини весни стане набагато легше вибудовувати партнерство, вирішувати питання у зв'язках з оточенням, починати нові романтичні стосунки, встановлювати дружні контакти. Після попереднього 2-річного циклу, який приніс багато життєвих уроків, ви почуватиметеся комфортно.

Липень - грудень: відбуватимуться якісні перетворенняв особистому житті. Якщо ви часто буваєте в інших країнах, то може відбутися зустріч з іноземцем, яка призведе до зміни нинішньої ситуації в сфері кохання. Однак, будьте обережні - подорож за кордон може зруйнувати шлюб.

РАК

Січень - червень: цікавий період у житті, ознаменований кармічними ситуаціями та усвідомленнями, духовним зростанням. Але також і завершенням тих, що тривали роками, спустошуючи вас. Від 15 квітня у ваш знак входить кармічна негативна точка - Чорний Місяць - і рухатиметься Раком до 9 січня 2023 року. З одного боку, рік непростий, але він також є роком звільнення - кармічні вузли розв'язані у всіх особистих сферах - сімейних питань, шлюбних та інших взаємин.

Липень - грудень: позитивніший період, ніж попередні місяці. Можлива зустріч із людиною з минулого, яка переверне ваше життя "з ніг на голову" або навпаки. Не варто боятися розпочинати нові стосунки, навіть якщо був негативний досвід у минулому.

ЛЕВ

Січень - червень: буквально з перших днів нового року, відчуєте себе щасливою людиною. Можливі численні романтичні знайомства, любовні пригоди, випробування та спокуси. Багато обмежувальних обставин минулого року більше не заважають вам насолоджуватися романтикою і будувати плани на майбутнє.

Липень - грудень: стабільні любовні стосунки та стабільний шлюб - для багатьох Левів це реальність у 2022 році. Тим часом, разом зі стабільністю є серйозність, яка може призвести до монотонності в другій половині року. Бережіть своє кохання - з роками воно може стати кращим і сильнішим.

ДІВА

Січень - червень: можлива зустріч із потенційним романтичним партнером, з яким є певна різниця у віці. Ближнє оточення, родичі можуть негативно поставитись до вашого вибору. Однак ваше завдання - не втратити час, якщо ви самотні, а також не руйнувати наявні любовні стосунки чи шлюб.

Липень - грудень: згодом у коханні все менше переживань і все більше задоволення. Ви відчуваєте, що партнер бере за вас відповідальність, допомагає вийти зі складних емоційних станів, пов'язаних із минулими стосунками. Якщо стосунки мляві, затяглися в часі, то 2022 рік може принести офіційний шлюб.

ТЕРЕЗИ

Січень - червень: початок року досить складний, партнери з минулого нагадують про себе, що викликає в душі бурю емоцій. Далі весна принесе значні приємні сюрпризи у коханні, але часто обставини не сприяють тривалості та стабільності. Тому не варто фіксуватися на плануванні, просто дозвольте сюрпризам відбуватися самим собою. Можливі любовні зв'язки завдяки друзям. Або та людина, яку ви вважали другом, стає для вас романтичним партнером.

Липень - грудень: у цей період труднощі у особистих стосунках виникають частіше, ніж зазвичай. Але вони зумовлені зовнішніми обставинами, законами, традиціями, порядками, думкою оточення.

СКОРПІОН

Січень - червень: початок року - період мрій, романтики і кохання, що зароджується. Це кохання може бути надто далеким, щоб стати реальним, і довгий час може бути платонічним. Ближче до літа обставини підганяють вас до рішучих дій, допомагають втілити мрії в життя.

Липень - грудень: у цей період відбуваються доленосні події, партнери з минулого дуже впливають на ваше життя. Випадково можна зустріти давнє кохання, але тоді воно може перерости в таємні пристрасні взаємини. Кризовий період для вас - листопад та грудень 2022 року. Взаємини можуть закінчитися в одну мить, у той же час, як і відродитися в новій якості.

СТРІЛЕЦЬ

Січень - червень: можна реалізувати любовні плани, використавши шанси у травні - червні 2022 року. Взагалі протягом року обставини складаються для вас сприятливо, але щоб втілити свої плани щодо особистих стосунків у реальність, необхідно виконати деякі умови. Швидше за все, від вас залежить якість та тривалість взаємин.

Липень - грудень: ви відчуваєте наближення чогось доброго у сфері кохання. Це може бути офіційний шлюб чи народження дитини, а може навіть переїзд до іншої країни до коханої людини. Навіть якщо виникнуть перешкоди у листопаді - грудні 2022 - не відмовляйтеся від своїх намірів.

КОЗОРІГ

Січень - червень: на початку року доведеться вирішувати проблеми у сфері партнерства. Виникає потреба в реалізації практично нереального кохання, обставини начебто штовхають до цього. Від лютого ситуація значно покращується - приходить усвідомлення та деяка стабілізація в особистій сфері. У середині року ділові взаємини можуть перетворитися на любовні і навпаки, але це притягне додаткові труднощі прояви у соціальному середовищі.

Липень - грудень: намагайтеся тверезо дивитися на партнера та не ідеалізувати кохання. Чим більше зачаровуєтесь, тим більше розчаровуєтеся. Осінь 2022 року стане одним із найкращих періодів для вирішення найскладніших питань у сфері кохання.

ВОДОЛІЙ

Січень - червень: пошук свободи, кохання без зобов'язань призводить до самотності. І ви це особливо відчуєте на початку року. Також існує ризик одружитися дуже швидко, але для того, щоб цей шлюб тривав, необхідний партнер, який більш стабільний або має життєву мудрість. Загалом рік можна назвати нудним у плані любовних взаємин, проте, якщо ви Водолій, якому за 40, то Всесвіт надасть вам усі шанси та можливості нарешті отримати щастя в особистому житті.

Липень - грудень: сприятливий період для вас, особливо листопад та грудень 2022 року. Усі досконалі помилки зможете виправити, налагодити взаємини з коханою людиною, повернути дорогі вам взаємини.

РИБИ

Січень - червень: ви щасливець у 2022 році, і це стосується не лише сфери любовних стосунків. Навіть якщо закінчується романтичний період у стосунках, і вони не стають серйознішими, дружба після закінчення зв'язку залишається. Можливі зустрічі та пропозиції від людини, яка вже має минулий негативний досвід особистих стосунків. Але ваша психічна сила настільки масштабна у 2022 році, що ви можете вплинути не лише на окрему людину, а й на маси людей. Тим самим, допомагаючи іншим звільнитися від важких емоцій, ви відкриваєте для себе нові позитивні перспективи в сфері кохання.

Липень - грудень: ви усвідомлюєте, що цей рік один із найкращих для сімейного життя та романтичних стосунків. Деякі перешкоди та затримки у листопаді - грудні 2022 року не зіпсують загальне позитивне тло.

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