Негайної допомоги потребує Микитка

У малюка швидко прогресувала меланома шкіри.

Влітку світ родини Возних перевернувся через раптову недугу 7-річного сина. Дитині вмить паралізувало правий бік, негайне МРТ показало, що у голові малюка визріла пухлина і стався крововилив. Микиту довелося негайно оперувати задля порятунку. Операцію провели столичні фахівці, які врятували малюка і це дало час шукати причини виникнення пухлини і подальшого лікування.

Батьки вирішили, що найкраще з цим можуть впоратись лікарі в Туреччині, тож зібрали незначну суму коштів і вивезли дитину на лікування. Вже будучи в Туреччині з’явилась ясність, що пухлина в голівці хлопчика – це насправді вже метастаз меланоми (раку шкіри), що вкрай рідко діагностується у дітей.

Турецькі медики почали негайне, лікування і воно давало свої результати. Та раптом наприкінці вересня у Микити піднялась температура до 40 градусів, показники крові були далекі від норми. Тож на цей час лікування основного протоколу зупинилось, лікарі мусять стабілізувати стан хлопчика.

«За планом лікування нам вистачало суми в 15000 доларів. І ми її зібрали! ️Але через те, що знизився імунітет дитини і з'явилися побічні дії - знадобилася додаткова госпіталізація і переливання крові, дороге лікування. Зараз ми продовжуємо бути в клініці, день перебування обходиться в 500$ / добу + лікування. За перших 5 днів лікування, нам виставили рахунок, на 9500$, попереду новий рахунок за 7 днів (близько 12000$) і нас не планують поки до виписки», - розповідає мама хлопчика.

ПРОШУ ПОМОЧЬ МОЕМУ РЕБЕНКУ Услыште мой крик о помощи‼️ Возный Никита, 7 лет Диагноз: МЕТАСТАЗ МЕЛАНОМЫ Редкое... Опубліковано Yana Voznaya Вівторок, 12 жовтня 2021 р.

Та найгірше навіть не цей рахунок, а те, що подальше лікування малюка від меланоми тривати тут не може. Рак шкіри у дітей трапляється вкрай рідко, і клініка, де зараз перебуває малюк, не має достатнього досвіду у проведенні відповідних протоколів. Тож щойно стан дитини дозволить, його доведеться вести до ізраїльських фахівців, які практикують таке лікування.

«У Микитки погані аналізи, постійно піднімається температура, організм ніяк сам не справляється через важке захворювання! Дуже боляче і важко дивитися на свою кровинка, яка мучиться і змінюється на очах! Я прошу Бога, щоб загальний стан сина став стабільним і продовжили лікування! Ми відправляли наші документи в усі клініки світу, і нам прийшла відповідь з Ізраїлю, де нас готові взяти на лікування. Клініка спеціалізується на меланомах. Якщо нам дають хоч один шанс на життя, ми просто зобов'язані ним скористатися, але сума потрібна у 100 тисяч доларів», - каже мама Микитки і просить людей допомогти їм із чоловіком врятувати сина.

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