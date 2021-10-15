В немедленной помощи нуждается Никитка

У малыша быстро прогрессировала меланома кожи.

Летом мир семьи Возных перевернулся из-за внезапной болезни 7-летнего сына. Ребенку мгновенно парализовало правую сторону, немедленное МРТ показало, что в голове малыша созрела опухоль и произошло кровоизлияние. Никитку пришлось немедленно оперировать ради спасения. Операцию провели столичные специалисты, которые спасли малыша и это дало время искать причины возникновения опухоли и дальнейшего лечения.

Родители решили, что лучше всего с тем могут справиться врачи в Турции, поэтому собрали небольшую сумму денег и вывезли ребенка на лечение. Уже будучи в Турции появилась ясность, что опухоль в головке мальчика — это на самом деле метастаз меланомы (рака кожи). Что крайне редко диагностируется у детей.

Турецкие медики начали немедленное лечение и оно давало свои результаты. И вдруг в конце сентября у Никиты поднялась температура до 40 градусов, показатели крови были далеки от нормы. Поэтому в настоящее время лечение основного протокола остановилось, врачи должны стабилизировать состояние мальчика.

«По плану лечения нам хватало суммы в 15000 долларов. И мы ее собрали! ️Но из-за того, что снизился иммунитет ребенка и появились побочные действия, понадобилась дополнительная госпитализация и переливания крови, дорогостоящее лечение. Сейчас мы продолжаем быть в клинике, день пребывания обходится в 500$/сутки + лечение. За первые 5 дней лечения, нам выставили счет на 9500$, впереди новый счет за 7 дней (около 12000$) и нас не планируют пока к выписке», — рассказывает мама мальчика.

ПРОШУ ПОМОЧЬ МОЕМУ ребенку услышать мой крик о помощи! ️ Возный Никита, 7 лет Диагноз: метастазы меланомы Редкое ... Опубликовано Yana Voznaya вторником, 12 октября 2021

Но самое худшое даже не в этом счете, а то, что дальнейшее лечение малыша от меланомы продолжаться здесь не может. Рак кожи у детей встречается крайне редко, и клиника, где находится малыш, не имеет достаточного опыта в проведении соответствующих протоколов. Поэтому, как только состояние ребенка позволит, его придется вести к израильским специалистам, практикующих такое лечение.

«У Никитки плохие анализы, постоянно поднимается температура, организм никак сам не справляется из-за тяжелого заболевания! Очень больно и тяжело смотреть на свою кровинушку, которая мучается и меняется на глазах! Я прошу Бога, чтобы общее состояние сына стало стабильным и продолжили лечение! Мы отправляли наши документы во все клиники мира, и нам пришел ответ из Израиля, где нас готовы принять на лечение. Клиника специализируется на меланомах. Если нам дают хоть один шанс на жизнь, мы просто обязаны им воспользоваться, но сумма нужна в 100 000 долларов», — говорит мама Никитки и просит людей помочь им с мужем спасти сына.

Реквизиты для помощи:

Карта Monobank, грн

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МАМА — Возная Яна Сергеевна

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МАМА — Возная Яна Сергеевна

Карта ПриватБанка, $

4149629350166898

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UA083052990000026207907434133

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