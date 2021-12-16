Скандальні кольє-зашморги та ефектне взуття в колекції Givenchy сезону весна-літо 2022

Показ колекції знаменитого Модного будинку супроводжувався гучним скандалом.

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року викликала обурення громадськості. Представлене в ній кольє у вигляді зашморгу критики визнали романтизацією суїциду і рішуче засудили за це креативного директора бренду.

Колір

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Незважаючи на те, що в колекції переважали чорні образи та чорно-білі поєднання, знайшлося в ній місце і яскравим речам: лавандовим, лимонним, червоним та зеленим деталям.

Фактури та тканини

Колекція Givenchy пре-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже гарний вигляд мали поєднання матової вовни, пухнастого трикотажу та глянцевих високих ботфортів. Також у колекції багато напівпрозорих тканин, плісування, гофре, є замша та мереживо.

Фасони та силуети

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Більшість жакетів та безрукавок з об'ємною баскою, що красиво підкреслює талію. Дуже цікаві корсетні топи, які іноді демонструються з бра, що виглядають з-під них.

Аксесуари та деталі

Колекція Givenchy пре-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Кольє у вигляді зашморгу, яке спровокувало хвилю обурення критиків, — не найяскравіший аксесуар у колекції. Там є цікаві сумки і, головне, дуже ефектні високі ботфорти на платформі в замшевому, шкіряному та глянсово-шкіряному варіанті та у різних кольорах.

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