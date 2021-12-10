Мереживні сукні та пухнасті светри у колекції Michael Kors сезону весна-літо 2022

Знаменитий бренд представив дуже елегантну та жіночну колекцію.
Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 потішить поціновувачів елегантного та комфортного одягу.
Колір та принти
Найзначніша в колекції – чорно-біла лінія з яскравими червоними акцентами. У чорно-білому варіанті зустрічається принт віші.
Також багато молочно-білих вбрань, є бежеві, рожеві та блакитні образи.
Фактури та тканини
Дуже цікаві фактури та їхня гра, зустрічаються пухнасті светри, трикотаж, дуже багато мережива та ришельє, є шкіра, тонка шерсть та бавовна.
Фасони та силуети
Акцент у більшості образів на талії, яка підкреслена вузьким або навпаки дуже широким поясом. Зустрічаються спідниці-міді досить широкі у поєднанні з кроп-топами або бра, також є спідниці-олівці та міні.
Аксесуари та деталі
Крім згаданих вище поясів заслуговують на увагу елегантні сумки у формі барил.
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