Мереживні сукні та пухнасті светри у колекції Michael Kors сезону весна-літо 2022

Мереживні сукні та пухнасті светри у колекції Michael Kors сезону весна-літо 2022

Знаменитий бренд представив дуже елегантну та жіночну колекцію.

Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 потішить поціновувачів елегантного та комфортного одягу.

Колір та принти

Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Найзначніша в колекції – чорно-біла лінія з яскравими червоними акцентами. У чорно-білому варіанті зустрічається принт віші.

Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Також багато молочно-білих вбрань, є бежеві, рожеві та блакитні образи.

Фактури та тканини

Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже цікаві фактури та їхня гра, зустрічаються пухнасті светри, трикотаж, дуже багато мережива та ришельє, є шкіра, тонка шерсть та бавовна.

Фасони та силуети

Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Акцент у більшості образів на талії, яка підкреслена вузьким або навпаки дуже широким поясом. Зустрічаються спідниці-міді досить широкі у поєднанні з кроп-топами або бра, також є спідниці-олівці та міні.

Аксесуари та деталі

Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Крім згаданих вище поясів заслуговують на увагу елегантні сумки у формі барил.

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