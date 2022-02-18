В Одеській області застрелили фермера: поліція оголосила план "Сирена"

Чоловік помер дорогою до лікарні.
В Рені (Одеська область) застрелили фермера просто біля його будинку. Злочинець втік після скоєного.
Про це повідомляє місцеве видання “Бессарабия Inform”.
Нападник здійснив два постріли у чоловіка та втік із місця події. Очевидці одразу викликали швидку допомогу, однак врятувати чоловіка не вдалося - він помер дорогою до лікарні.
Поліція оголосила спецоперацію "Сирена". Затримати злочинця ще не вдалося.
Нагадаємо, у Заводській територіальній громаді Миргородського району Полтавської області знайшли вбитою 29-річну дівчину.
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