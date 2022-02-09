Під Харковом чоловік до смерті побив матір, а тіло сховав у недобудові

Під Харковом чоловік до смерті побив матір, а тіло сховав у недобудові

Чоловік кілька разів вдарив жінку кулаком в обличчя.

У Харківській області чоловік жорстоко побив свою матір, а за два дні, коли жінка померла від отриманих травм, виніс її тіло в занедбану будівлю і там сховав.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

До поліції звернулися очевидці, які повідомили, про те, що у занедбаній будівлі у Краснограді знайшли тіло жінки. Правоохоронці встановили, що загибла, мешкала у гуртожитку поруч.

У скоєнні кримінального правопорушення правоохоронці оперативно викрили 45-річного сина загиблої.

З'ясувалося, що він поконфліктував з матір'ю, а під час сварки кілька разів вдарив жінку кулаком в обличчя. Від отриманих травм вона померла через два дні. Син загорнув тіло матері в ковдру та виніс до підвалу.

"За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що у Донецькій області Донецький апеляційний суд підтримав позицію прокурорів і засудив до довічного ув'язнення чоловіка, який скоїв потрійне вбивство, а судом першої інстанції отримав 15 років покарання.

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