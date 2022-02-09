Под Харьковом мужчина до смерти избил мать, а тело спрятал в недострое

Под Харьковом мужчина до смерти избил мать, а тело спрятал в недострое

Муж несколько раз ударил женщину кулаком в лицо.

В Харьковской области мужчина жестоко избил свою мать, а через два дня, когда женщина умерла от полученных травм, вынес ее тело в заброшенное здание и там спрятал.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В полицию обратились очевидцы, которые сообщили, о том, что в заброшенном здании в Краснограде нашли тело женщины. Правоохранители установили, что погибшая жила в общежитии рядом.

В совершении уголовного правонарушения правоохранители оперативно разоблачили 45-летнего сына погибшей.

Выяснилось, что он поконфликтовал с матерью, а во время ссоры несколько раз ударил женщину кулаком в лицо. От полученных травм она скончалась спустя два дня. Сын завернул тело матери в одеяло и вынес в подвал.

"По факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему предупреждение. мероприятие в виде содержания под стражей на 60 суток", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Донецкой области Донецкий апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и приговорил к пожизненному заключению мужчину, совершившему тройное убийство, а судом первой инстанции получил 15 лет наказания.

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