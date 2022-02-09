Погода резко изменится: синоптик сообщила, чего ожидать украинцам

Возможен дождь, мокрый снег и ветер.

Погода в Украине на следующей неделе изменится – будет ветрено и начнутся осадки.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишут "Факты".

По ее данным, погода стремительно ухудшится после 16 февраля, до этого серьезных осадков не предвидеться.

"В период с 14 по 16 февраля ожидается поле высокого давления, которое будет определять погоду без осадков. А вот 17-18 февраля ожидается быстрое перемещение атмосферных фронтов с северо-запада на юго-восток Украины, они принесут сильный ветер, а также осадки — мокрый снег дождь", — сказала она.

Голеня уточнила, что температура будет колебаться по ночам от 0 до 6 градусов мороза, днем будет +1°...+7°, а на западе страны, в Одесской области и в Крыму потеплеет до +10°.

Напомним, в Карпатах 9 февраля на одной из самых высоких вершин, горе Пип Иван Черногорский , температура воздуха опустилась до -10°С.

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