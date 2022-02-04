Тест "Насколько вы влюбчивы"  

Кто-то считает, что любить можно – и нужно – раз и навсегда, а кто-то – влюбляется едва ли не каждый день, находя все новые и новые "объекты" для романтических чувств.

Как правило, они, в отличие от настоящей любви, сколь скоропалительны, столь и быстротечны. Узнайте, насколько вы влюбчивы.

1. Ваш любимый актер?

А) Брэд Питт.

Б) Джонни Депп.

В) Леонардо Ди Каприо.

2. Верите ли вы в любовь с первого взгляда?

А) Конечно, нет: человека нужно узнать, а с первого – и даже со второго – взгляда сделать это невозможно.

Б) Готова допустить, что такое случается, но сама ни разу не сталкивалась.

В) А разве бывает другая?

Credits

3. Мужчины обращают на вас внимание на улице?

А) Нет, ну что вы: такая реакция мужчин оскорбила бы меня.

Б) Бывает и такое, но я знаю, как поставить на место нахала одним – строгим – взглядом.

В) Еще как! Представители сильного пола часто оборачиваются мне вслед, а те, кто за рулем, останавливают машины и сигналят.

4. Сколько вам утром нужно времени, чтобы выглядеть на все сто процентов?

А) Когда как: если есть время, могу долго провозиться, а если просплю, могу и за пять минут собраться – как солдат по тревоге.

Б) Могу сделать все за полчаса – этого более чем достаточно для того, чтобы выглядеть прилично – не больше и не меньше.

В) Каждое утро провожу у зеркала – как минимум – час. Конечно, из-за этого придется очень рано вставать, но красота требует жертв – зато я неотразима.

Credits

5. Увидев на улице или каком-то мероприятии симпатичного мужчину, вы…

А) …отметите про себя, что он – очень даже симпатичный экземпляр, жаль, что вы никогда больше его не увидите.

Б) …думаете о том, чем можно было бы его заинтересовать, чтобы завести и продолжить знакомство.

В) …постараетесь во что бы то ни стало с ним познакомиться, а пока суд да дело, будете мечтать о том, где вы в вашей общей с ним квартире поставите шкаф.

6. Когда вы влюбились в первый раз?

А) Во время учебы в институте, потому что только зрелые морально и физически люди могут испытывать это чувство.

Б) В старших классах средней школы, и это было восхитительно: весна, цветущая сирень, прогулки по веерам, записочки, которые мы передавали друг другу по время уроков. Но первое чувство, увы, редко получает продолжение, поэтому после окончания школы мы расстались.

В) В детском саду. Мальчик, с которым мы ходили в одну группу, обещал на мне жениться, купить квартиру, машину и собаку. Но потом мы переехали в другой город и потерялись, так что свое обещание он так и не выполнил.

www.credits

Результаты:

Большинство ответов А. Завоевать ваше сердце очень трудно. Это может сделать только человек весомых достоинств, которого вы к тому же хорошо знаете, в противном случае, будь претендент на вашу руку и сердце хоть семи пядей во лбу, шансов у него не будет никаких. Вы никогда не знакомитесь на улице – вам непременно нужно, чтобы нового человека в вашем кругу представил вам кто-то из старых знакомых.

Большинство ответов Б. Вам трудно сразу же оценить все достоинства – равно как и все недостатки – должно пройти время, прежде чем вы хорошо его узнаете. Тем не менее, как известно, и на старуху бывает проруха – это как раз ваш случай. Вы вполне можете позабыть обо всех своих принципах и сомнениях, встретив человека, который действительно придется вам по душе.

Большинство ответов В. Вы – чемпион мира по влюбчивости. Стоит вам увидеть "объект", который является воплощением вашей мечты или, во всяком случае, кажется вам таковым, как вы тут же готовы кинуться ему на шею – как я переносном, так и в прямом смысле этого слова. Правда, ваша влюбчивость имеет и свою оборотную сторону: вы остываете так же быстро, как и "загораетесь", и тут же влюбляетесь в кого-то другого.

Читайте также: