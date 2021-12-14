Кто вы в сериале "Секс и город": тест

Поклонники культового сериала "Секс и город" дождались события, на которое многие уже и не надеялись: состоялась премьера первых двух серий его продолжения, которое режиссеры и продюсеры назвали "И просто так".

Героини фильма повзрослели, их жизнь изменилась, но их характеры не изменились, поэтому мы встречаем их, как близких подруг. Мы часто ставили – и ставим – себя на их место, думая, кем в этой интересной истории могли бы быть. Так кто вы в сериалах "Секс город" и "И просто так"?

1. С чем связана ваша работа?

А) Веду свой блог на тему взаимоотношений мужчины и женщины.

Б) Забросила прежний диплом за голову и получаю второе высшее образование – хочу попробовать себя в новом качестве.

В) Я домохозяйка – кто сказал, что это не работа?

Г) Временно не работаю – мое материальное положение это позволяет. Пока же думаю о том, чем займусь в будущем.

2. Как вы относитесь к переменам?

А) Всегда "за" них: в современном мире нельзя постоянно оставаться одним и тем же – легко выбросят на свалку истории. Мне кажется, что в каждом возрасте можно учиться и осваивать новые профессии?

Б) Вообще-то, я за новшества и прогресс, но некоторые вещи – например, девчачьи косички у пожилой преподавательницы – ставят меня в тупик.

В) Есть в нашей жизни незыблемые вещи, которые должны оставаться такими, какими они были сто и даже двести лет назад – например, правила воспитания детей. Взрослые должны быть для них авторитетом, а все эти новомодные тенденции – всем только во вред.

Г) Не очень люблю перемены, но иногда без них невозможно обойтись.

Кристин Дэвид, Синтия Никсон, Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер / Associated Press

3. Издалека в парке вы видите хорошего знакомого, с которым вам очень нужно поговорить, но он вот-вот уйдет, а его мобильного телефона вы не знаете, поэтому не должны этого допустить. Ваши действия?

А) Броситесь бежать к нему навстречу по кратчайшему пути, и неважно, если его часть пройдет по газонам. А наконец достигнув цели, повиснете у него на шее.

Б) Попытаетесь догнать его неторопливым шагом. Если вам это не удастся, смиренно примите случившееся: что ж, значит, не судьба.

В) Помашете ему рукой или пошлете воздушный поцелуй: в конце концов, он не так далеко – может увидеть. А если нет – так ему и надо!

Г) Сорвете с себя футболку и с криком начнете размахивать ею, как флагом, совершенно не смущаясь тем, что под ней ничего нет. Разве можно не заметить такую женщину?

"Секс в большом городе" / Getty Images

4. Ваш идеал мужчины?

А) Умный, добрый, чуткий, остроумный, хороший собеседник, который к тому же может хранить мне верность долгие годы.

Б) Главное, чтобы он мог меня заинтересовать, – не люблю нудных мужчин.

В) Хороший семьянин – в наше время мужчины стремительно утрачивают это качество.

Г) Молодой любовник: пылкий, сильный и безудержный – сами понимаете в чем.

5. Как вы относитесь к возрасту – как ни крути, а молодость уходит?

А) Философски: этой участи не избежал никто, но я еще поборюсь за то, чтобы выглядеть на отлично.

Б) Молодость – не самое главное, есть вещи поважнее.

В) Я всегда выглядела моложе своих лет, надеюсь так будет и впредь.

Г) Пока мужчины оборачиваются на меня на улице, я буду чувствовать себя молодой, но и средствами современной косметологии пренебрегать не стану.

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис / Associated Press

6. Ваш любимый коктейль?

А) "Манхэттен" (вермут, виски, вишневый бальзам, коктейльные вишенки для украшения).

Б) "Космополитен (водка, апельсиновый ликер Куантро, клюквенный и лаймовый сок).

В) "Тартини" (водка, малиновый ликер, клюквенный и лимонный сок).

Г) "Рубин" (водка, апельсиновый сок, абрикосовый сироп, мякоть грейпфрута).

Результаты:

Большинство ответов А. Вы – Кэрри Брэдшоу: обаятельная и остроумная, вы умеете поддержать беседу и придете на помощь в трудную минуту – как подруге, так и возлюбленному. Несмотря на внешнюю хрупкость, у вас есть характер – на вас всегда можно положиться. А еще вы настоящая икона стиля – вам подражают все ваши подруги, подруги подруг и просто случайные знакомые, которые восхищаются вами.

Большинство ответов Б. Вы – Миранда Хоббс. Спокойная, сдержанная, уравновешенная. Успех в профессиональной жизни не мешает вам быть – или стать в будущем – хорошей женой и матерью. В ее жизни – как профессиональной, так и личной – она крайне редко сталкивается с неожиданностями: все, что с ней происходит, она либо планирует, либо предвидит заранее.

Большинство ответов В. Вы – Шарлотта Йорк. Про таких, как она, говорят: "Девочка из хорошей семьи". Родители, даже если они были рабочими на заводе, дали хорошее образование, привили моральные нормы и благородные манеры. Правда, это не значит, что время от времени вы не взбрыкиваете и не пускаетесь в приключения. Долгое время ее навязчивым желанием было стремление выйти замуж, в чем ей поначалу не везло, но она умеет использовать даже незначительные шансы, образно говоря, составляя прекрасные букеты даже из чертополоха.

Большинство ответов Г. Вы – Саманта Джонс. Хоть в новом сериале она, обидевшись на Кэрри, и переехала в Лондон, зрители ее не только не забыли, но и любят до сих пор. Понимая это, продюсеры так и не решились, хоть и обещали, заменить ее другой актрисой. Просто отослали подальше, что, как говорится, "с глаз долой – из сердца вон". Но яркую, смелую, ни на кого не похожую Саманту практически невозможно вымарать из сценария или стереть из памяти фанатов. Вы уверенная в себе, шикарная, свободная и сексуальная женщина, которая в отношениях часто ведет себя как мужчина, поэтому легко добиваетесь успеха в карьере. Она знает себе цену и всегда поступает так, как хочет сама – ее очень трудно заставить плясать под свою дудку. В домашних делах от вас мало толку, котлеты и борщи – не для вас, да и семейная жизнь с ее рутиной и обязанностями не для вас – не стоит и пытаться стать хранительницей домашнего очага.

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