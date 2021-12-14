Кто вы в сериале "Секс и город": тест

Поклонники культового сериала "Секс и город" дождались события, на которое многие уже и не надеялись: состоялась премьера первых двух серий его продолжения, которое режиссеры и продюсеры назвали "И просто так".
Героини фильма повзрослели, их жизнь изменилась, но их характеры не изменились, поэтому мы встречаем их, как близких подруг. Мы часто ставили – и ставим – себя на их место, думая, кем в этой интересной истории могли бы быть. Так кто вы в сериалах "Секс город" и "И просто так"?
1. С чем связана ваша работа?
А) Веду свой блог на тему взаимоотношений мужчины и женщины.
Б) Забросила прежний диплом за голову и получаю второе высшее образование – хочу попробовать себя в новом качестве.
В) Я домохозяйка – кто сказал, что это не работа?
Г) Временно не работаю – мое материальное положение это позволяет. Пока же думаю о том, чем займусь в будущем.
2. Как вы относитесь к переменам?
А) Всегда "за" них: в современном мире нельзя постоянно оставаться одним и тем же – легко выбросят на свалку истории. Мне кажется, что в каждом возрасте можно учиться и осваивать новые профессии?
Б) Вообще-то, я за новшества и прогресс, но некоторые вещи – например, девчачьи косички у пожилой преподавательницы – ставят меня в тупик.
В) Есть в нашей жизни незыблемые вещи, которые должны оставаться такими, какими они были сто и даже двести лет назад – например, правила воспитания детей. Взрослые должны быть для них авторитетом, а все эти новомодные тенденции – всем только во вред.
Г) Не очень люблю перемены, но иногда без них невозможно обойтись.
3. Издалека в парке вы видите хорошего знакомого, с которым вам очень нужно поговорить, но он вот-вот уйдет, а его мобильного телефона вы не знаете, поэтому не должны этого допустить. Ваши действия?
А) Броситесь бежать к нему навстречу по кратчайшему пути, и неважно, если его часть пройдет по газонам. А наконец достигнув цели, повиснете у него на шее.
Б) Попытаетесь догнать его неторопливым шагом. Если вам это не удастся, смиренно примите случившееся: что ж, значит, не судьба.
В) Помашете ему рукой или пошлете воздушный поцелуй: в конце концов, он не так далеко – может увидеть. А если нет – так ему и надо!
Г) Сорвете с себя футболку и с криком начнете размахивать ею, как флагом, совершенно не смущаясь тем, что под ней ничего нет. Разве можно не заметить такую женщину?
4. Ваш идеал мужчины?
А) Умный, добрый, чуткий, остроумный, хороший собеседник, который к тому же может хранить мне верность долгие годы.
Б) Главное, чтобы он мог меня заинтересовать, – не люблю нудных мужчин.
В) Хороший семьянин – в наше время мужчины стремительно утрачивают это качество.
Г) Молодой любовник: пылкий, сильный и безудержный – сами понимаете в чем.
5. Как вы относитесь к возрасту – как ни крути, а молодость уходит?
А) Философски: этой участи не избежал никто, но я еще поборюсь за то, чтобы выглядеть на отлично.
Б) Молодость – не самое главное, есть вещи поважнее.
В) Я всегда выглядела моложе своих лет, надеюсь так будет и впредь.
Г) Пока мужчины оборачиваются на меня на улице, я буду чувствовать себя молодой, но и средствами современной косметологии пренебрегать не стану.
6. Ваш любимый коктейль?
А) "Манхэттен" (вермут, виски, вишневый бальзам, коктейльные вишенки для украшения).
Б) "Космополитен (водка, апельсиновый ликер Куантро, клюквенный и лаймовый сок).
В) "Тартини" (водка, малиновый ликер, клюквенный и лимонный сок).
Г) "Рубин" (водка, апельсиновый сок, абрикосовый сироп, мякоть грейпфрута).
Результаты:
Большинство ответов А. Вы – Кэрри Брэдшоу: обаятельная и остроумная, вы умеете поддержать беседу и придете на помощь в трудную минуту – как подруге, так и возлюбленному. Несмотря на внешнюю хрупкость, у вас есть характер – на вас всегда можно положиться. А еще вы настоящая икона стиля – вам подражают все ваши подруги, подруги подруг и просто случайные знакомые, которые восхищаются вами.
Большинство ответов Б. Вы – Миранда Хоббс. Спокойная, сдержанная, уравновешенная. Успех в профессиональной жизни не мешает вам быть – или стать в будущем – хорошей женой и матерью. В ее жизни – как профессиональной, так и личной – она крайне редко сталкивается с неожиданностями: все, что с ней происходит, она либо планирует, либо предвидит заранее.
Большинство ответов В. Вы – Шарлотта Йорк. Про таких, как она, говорят: "Девочка из хорошей семьи". Родители, даже если они были рабочими на заводе, дали хорошее образование, привили моральные нормы и благородные манеры. Правда, это не значит, что время от времени вы не взбрыкиваете и не пускаетесь в приключения. Долгое время ее навязчивым желанием было стремление выйти замуж, в чем ей поначалу не везло, но она умеет использовать даже незначительные шансы, образно говоря, составляя прекрасные букеты даже из чертополоха.
Большинство ответов Г. Вы – Саманта Джонс. Хоть в новом сериале она, обидевшись на Кэрри, и переехала в Лондон, зрители ее не только не забыли, но и любят до сих пор. Понимая это, продюсеры так и не решились, хоть и обещали, заменить ее другой актрисой. Просто отослали подальше, что, как говорится, "с глаз долой – из сердца вон". Но яркую, смелую, ни на кого не похожую Саманту практически невозможно вымарать из сценария или стереть из памяти фанатов. Вы уверенная в себе, шикарная, свободная и сексуальная женщина, которая в отношениях часто ведет себя как мужчина, поэтому легко добиваетесь успеха в карьере. Она знает себе цену и всегда поступает так, как хочет сама – ее очень трудно заставить плясать под свою дудку. В домашних делах от вас мало толку, котлеты и борщи – не для вас, да и семейная жизнь с ее рутиной и обязанностями не для вас – не стоит и пытаться стать хранительницей домашнего очага.
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