Хто ви в серіалі "Секс і місто": тест

Шанувальники культового серіалу "Секс і місто" дочекалися події, на яку багато хто вже й не сподівався: відбулася прем'єра перших двох серій його продовження, яку режисери та продюсери назвали "І просто так...".

Героїні фільму подорослішали, їхнє життя змінилося, але характери ні, тому ми зустрічаємо їх, як близьких подруг. Ми часто ставили – і ставимо – себе на їхнє місце, думаючи, ким у цій цікавій історії могли б бути. То хто ви в серіалах "Секс і місто" та "І просто так..."?

1. Із чим пов'язана ваша робота?

А) Веду свій блог на тему взаємин чоловіка та жінки.

Б) Закинула колишній диплом за голову і здобув другу вищу освіту – хочу спробувати себе у новій якості.

В) Я домогосподарка — хто сказав, що це не робота?

Г) Тимчасово не працюю – моє матеріальне становище це дозволяє. Поки що ж думаю про те, чим займуся в майбутньому.

2. Як ви ставитеся до змін?

А) Завжди "за" них: у сучасному світі не можна постійно залишатися одним і тим самим — легко викинуть на звалище історії. Мені здається, що у кожному віці можна вчитися та освоювати нові професії?

Б) Взагалі, я за нововведення і прогрес, але деякі речі — наприклад, дівчачі кіски у літньої викладачки — ставлять мене в глухий кут.

В) Є в нашому житті непорушні речі, які повинні залишатися такими, якими були сто і навіть двісті років тому – наприклад, правила виховання дітей. Дорослі мають бути для них авторитетом, а всі ці новомодні тенденції – усім лише на шкоду.

Г) Не дуже люблю зміни, але іноді без них неможливо обійтись.

Крістін Девід, Синтія Ніксон, Кім Кетролл та Сара Джессіка Паркер / Associated Press

3. Здалеку в парку ви бачите хорошого знайомого, з яким вам дуже потрібно поговорити, але він ось-ось піде, а його мобільного телефону ви не знаєте, тому не маєте цього допустити. Ваші події?

А) Кинетеся бігти до нього назустріч найкоротшим шляхом, і неважливо, якщо його частина пройде газонами. А нарешті досягнувши мети, повисните у нього на шиї.

Б) Спробуєте наздогнати його неквапливим кроком. Якщо вам це не вдасться, смиренно приймете те, що трапилося: що ж, значить, не судилося.

В) Помахаєте йому рукою або надішлете повітряний поцілунок: зрештою, він не так далеко — може побачити. А якщо ні – то так йому і треба!

Г) Зірвете з себе футболку і з криком почнете розмахувати нею, як прапором, абсолютно не соромлячись того, що під нею нічого немає. Хіба ж можна не помітити таку жінку?

"Секс у великому місті" / Getty Images

4. Ваш ідеал чоловіка?

А) Розумний, добрий, чуйний, дотепний, добрий співрозмовник, котрий до того ж може зберігати мені вірність довгі роки.

Б) Головне, щоб він міг мене зацікавити – не люблю нудних чоловіків.

В) Гарний сім'янин — у наш час чоловіки стрімко втрачають цю якість.

Г) Молодий коханець: палкий, сильний і нестримний — самі розумієте у чому.

5. Як ви ставитеся до віку — хоч сяк, хоч так, а молодість йде?

А) По-філософськи: цієї долі не уникнув ніхто, але я ще поборюся за те, щоб мати чудовий вигляд.

Б) Молодість – не найголовніше, є речі важливіші.

В) Я завжди мала молодший від своїх років вигляд, сподіваюся так буде і надалі.

Г) Поки що чоловіки озираються на мене на вулиці, я почуватимуся молодою, але й засобами сучасної косметології нехтуватиму не стану.

Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс / Associated Press

6. Ваш улюблений коктейль?

А) " Мангеттен" (вермут, віскі, вишневий бальзам, коктейльні вишеньки для прикраси).

Б) "Космополітен" (горілка, апельсиновий лікер Куантро, журавлинний та лаймовий сік).

В) "Тартіні" (горілка, малиновий лікер, журавлинний та лимонний соки).

Г) "Рубін" (горілка, апельсиновий сік, абрикосовий сироп, м'якоть грейпфрута).

Результати:

Більшість відповідей А. Ви Керрі Бредшоу: чарівна та дотепна, ви вмієте підтримати розмову та прийдете на допомогу у скрутну хвилину – як подрузі, так і коханому. Незважаючи на зовнішню крихкість, у вас є характер — на вас завжди можна покластися. А ще ви справжня ікона стилю – вас наслідують усі ваші подруги, подруги подруг і просто випадкові знайомі, які захоплюються вами.

Більшість відповідей Б. Ви Міранда Гоббс. Спокійна, стримана, врівноважена. Успіх у професійному житті не заважає вам бути – або стати у майбутньому – доброю дружиною та матір'ю. У житті – як професійному, так і особистому – вона дуже рідко стикається з несподіванками: все, що з нею відбувається, вона або планує, або передбачає заздалегідь.

Більшість відповідей В. Ви Шарлотта Йорк. Про таких, як вона, кажуть: "Дівчинка із доброї родини". Батьки, навіть якщо вони були робітниками на заводі, дали хорошу освіту, прищепили моральні норми та шляхетні манери. Щоправда, це не означає, що іноді ви не брикаєте і не пускаєтеся в пригоди. Довгий час її нав'язливим бажанням було прагнення вийти заміж, у чому їй спочатку не щастило, але вона вміє використати навіть незначні шанси, образно кажучи, складаючи чудові букети навіть із будяка.

Більшість відповідей Г. Ви Саманта Джонс. Хоч у новому серіалі вона, образившись на Керрі, і переїхала до Лондона, глядачі її не тільки не забули, а й люблять і досі. Розуміючи це, продюсери так і не наважилися, хоч і обіцяли, замінити її на іншу актрису. Просто відіслали подалі, що, як кажуть, "зникне з очей — зійде з думки". Але яскраву, сміливу, ні на кого не схожу Саманту практично неможливо вимазати зі сценарію або стерти з пам'яті фанатів. Ви впевнена в собі, шикарна, вільна і сексуальна жінка, яка у стосунках часто поводиться як чоловік, тому легко досягаєте успіху в кар'єрі. Вона знає собі ціну і завжди чинить так, як хоче сама, – її дуже важко змусити танцювати під свою дудку. У домашніх справах від вас мало користі, котлети та борщі – не для вас, та й сімейне життя з його рутиною та обов'язками не для вас – не варто і намагатися стати хранителькою домашнього вогнища.

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