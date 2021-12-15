Американка виміняла шпильку для волосся на будинок: як їй це вдалося

Американка виміняла шпильку для волосся на будинок: як їй це вдалося

Дівчина почала "ланцюжок обмінів", який тривав півтора роки.

Мешканка американського Сан-Франциско Демі Скіппер за півтора роки обміняла шпильку для волосся на будинок.

Про це дівчина розповіла у своєму TikTok, пише "Моя планета".

Деммі вдалося зробити "ланцюжок обмінів": вона почала простої шпильки для волосся, а в результаті отримала будинок.

Дівчина зробила перший обмін у травні 2020 року: тоді вперше виміняла шпильку на біжутерію. Потім були ще окуляри, пилосос, Apple TV, приставка Xbox, дизайнерські кросівки, MacBook Pro, діамантове намисто, тренажер Peloton.

Далі справа дійшла до дорогих екземплярів. Серед таких були Honda CRV, три трактори та трейлер, вартість якого 40 тис. доларів. Саме його у листопаці цього року дівчина обміняла на невеликий будинок неподалік Нешвілла, що в штаті Теннессі. Туди жінка планує переїхати разом з чоловіком з Каліфорнії.

Демі Скіппер пояснює "ланцюжок обмінів" тим, що під час карантину не мала багато справ. Тоді їй прийшла на думку така ідея. "Я починаю обмін із шпильки. Змінюватиму, доки не отримаю будинок", - сказала вона у своєму першому відео.

Використовуючи такі платформи, як craigslist, eBay та Facebook, Демі пропонувала людям обмін по одному предмету за раз. За півтора роки дівчина мала 28 угод.

Як повідомлялося, п'ятирічний хлопчик із австралійського Сіднея бавився телефоном батька і випадково зробив замовлення у магазині морозива. Хлопчик замовив італійське морозиво через додаток UberEats. Солодощів він купив на 1200 австралійських доларів (понад 859 американських доларів - Ред.). Замовлення було оформлено на робочу адресу батька.

Читайте також: