Рецепт новорічного пуншу

Якщо у новорічну ніч ви збираєтеся гуляти на вулиці, або дивитися на балконі салют, після поверення вам буде приємно випити горнятко пуншу.
Новорічний пунш п'ють гарячим, його нескладно готувати, але з гарячих алкогольних напоїв він, мабуть, найсмачніший.
Інгредієнти:
- цукор-рафінад — 200 г
- міцний чай — 200 г
- яєчні жовтки — 8 шт.
- цукор-пісок — 8 ст. л.
- лимон — 2 шт.
- апельсин — 1 шт.
- коньяк або ром — 200 г
Приготування
1. Цукор-рафінад обтирають об шкірку лимона й апельсина, заливають гарячим чаєм.
2. Жовтки добре вимішують із цукром-піском.
3. Продовжують помішувати жовтки і доливають чайний сироп.
4. Продовжують збивати суміш на вогні 4-5 хвилин. У жодному разі не можна давати суміші закипіти.
5. Знімають з вогню, доливают коньяк, сік лимона та апельсина.
6. Розлити у склянки або чашки, подавати та вживати гарячим.
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