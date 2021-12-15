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Рецепт новорічного пуншу

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Рецепт новорічного пуншу

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Якщо у новорічну ніч ви збираєтеся гуляти на вулиці, або дивитися на балконі салют, після поверення вам буде приємно випити горнятко пуншу.

Новорічний пунш п'ють гарячим, його нескладно готувати, але з гарячих алкогольних напоїв він, мабуть, найсмачніший.

Інгредієнти:

  • цукор-рафінад — 200 г
  • міцний чай — 200 г
  • яєчні жовтки — 8 шт.
  • цукор-пісок — 8 ст. л.
  • лимон — 2 шт.
  • апельсин — 1 шт.
  • коньяк або ром — 200 г

Приготування

1. Цукор-рафінад обтирають об шкірку лимона й апельсина, заливають гарячим чаєм.

2. Жовтки добре вимішують із цукром-піском.

3. Продовжують помішувати жовтки і доливають чайний сироп.

4. Продовжують збивати суміш на вогні 4-5 хвилин. У жодному разі не можна давати суміші закипіти.

5. Знімають з вогню, доливают коньяк, сік лимона та апельсина.

6. Розлити у склянки або чашки, подавати та вживати гарячим.

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