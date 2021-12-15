Рецепт новогоднего пунша

Если в новогоднюю ночь вы собираетесь гулять на улице или смотреть на балконе салют, после возвращения вам будет приятно выпить чашечку пунша.

Новогодний пунш пьют горячим, его сложно готовить, но из горячих алкогольных напитков он, пожалуй, самый вкусный.

Ингредиенты:

сахар-рафинад — 200 г

крепкий чай — 200 г

яичные желтки — 8 шт.

сахар-песок — 8 ст. л.

лимон — 2 шт.

апельсин — 1 шт.

коньяк или ром — 200 г

Приготовление:

1. Сахар-рафинад обтереть о кожуру лимона и апельсина, залить горячим чаем.

2. Желтки хорошо вымешать с сахаром-песком.

3. Продолжать помешивать желтки и долить чайный сироп.

4. Продолжать взбивать смесь на огне 4-5 минут. Ни в коем случае нельзя давать смеси закипеть.

5. Снять с огня, долить коньяк, сок лимона и апельсина.

6. Разлить в стаканы или чашки, подавать и употреблять горячим.

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