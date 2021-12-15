Дорога на работу: почему Киев "стоит" в пробках и можно ли быстро добраться в столицу из пригорода

Дорога на работу: почему Киев "стоит" в пробках и можно ли быстро добраться в столицу из пригорода

В Киев ежедневно въезжает более 400 тысяч автомобилей.

Более 300 тысяч автомобилей въезжает в Киев ежедневно, кроме них еще сто тысяч двигаются через город транзитом. Годами транспортные специалисты говорят о том, как подобные транспортные коллапсы решали другие страны, в частности, надлежащим общественным транспортом. Впрочем, наша телега до сих пор там.

Корреспондент ТСН провел эксперимент — доставался сегодня из пригорода в столицу. Как ему это удалось, смотрите в сюжете ТСН.19:30 за 15 декабря.

"Утро, достаюсь на работу. Я проживаю именно в пригороде, так что немного о своем опыте. 33 километра к работе. Самый распространенный транспорт не только от меня, но и с любого направления в столицу — маршрутки. Они есть. Их вроде вдоволь, но же грязь чаще всего раздражает и меня.Я не скажу, что в каждой такое, но, к сожалению, этого немало.Между прочим вспомню, не редкое игнорирование карантинных норм пассажирами, а также количеством людей в транспорте, от водителей. вспомню строительный бум в последние годы в пригороде, а значит – перегруженные дороги», – рассказывает корреспондент Сергей Моргун.

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Если лет четыре назад расстояние маршрутки он преодолевал за 17 минут, то сейчас бывает 40-50 минут. Дальше – метро, а потом еще 10 мин пешим ходом. В общей сложности получается 1 час. 20-30 мин. В час пик – на 20-30 мин дольше.

Могла бы спасти электричку. Из нескольких городов рядом с Киевом она курсирует, но с постоянными перебоями в графике, или нехваткой вагонов. Существует всего несколько рейсов с новым подвижным составом, закрывающим потребности пассажиров, частично.

Пробки в Киеве - как можно быстрее добраться из пригорода | Новости Украины

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию, говорит, что подобные проблемы 20-30-40 лет назад переживали и в Европе и в США. Впрочем, их опыт преодоления нам пока не удается унаследовать. "Мы видим приблизительные решения: перехватывающие паркинги, развитие общественного транспорта, возможно квотирование, ограничение въезда в Киев. Кто это будет делать? То есть нет ответственной организации с полномочиями. Юридически оформить субъект, который будет управлять ситуацией в агломерации", — пояснил специалист.

Сейчас ситуация такова: пригород строится. Как новые жители добраются до столицы маленькие города не интересует, сам Киев отвечает только за себя, а должно быть в сотрудничестве двух сторон. Иначе есть ежедневно 300 тысяч авто, которые въезжают из пригорода, еще 100 тысяч движутся транзитом через Киев. Количество достающихся "стольного града" общественным транспортом никто и не считает. Эксперты говорят, это около миллиона человек каждый день.