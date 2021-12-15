"ЗнаЇмо": все, что нужно знать о правильном питании школьников

"ЗнаЇмо": все, что нужно знать о правильном питании школьников

В Украине представили новый полезный интернет-ресурс.

Вместо сладкого на перекус в школу нужно давать фрукты и овощи, соки заменить водой, а еще - следить за тем, чтобы ребенок ел не более 25 граммов сахара в сутки. Такие советы по правильному питанию для детей теперь можно найти на новом образовательном портале "ЗнаЇмо", который презентовали в среду, 15 декабря.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.19:30.

На этом интернет-ресурсе опытные специалисты объясняют, как изменить привычки школьников и научиться есть здорово.

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"Там множество полезной информации, которая максимально доступно изложена", — отметила первая леди Украины, супруга президента Елена Зеленская.

Кроме советов для родителей и учителей, онлайн-развлечений для детей здесь есть также информация для предпринимателей, которые хотели бы приобщиться к реформе питания в школах.

Новое меню для школьных столовых начали внедрять два года назад, на сегодняшний день 45% всех школ уже перешли на новые стандарты, все остальные должны сделать это с 1 января 2020 года.

По словам Министра здравоохранения Виктора Ляшко, очень важно выбирать здоровые продукты и практиковать здоровое питание, поскольку вредная пища является одним из факторов 85% всех неинфекционных болезней.

Образовательный портал "Знаїмо": какой правильный перекус давать детям в школу

Напомним, в 2022 году в школьных столовых должно появиться принципиально новое меню, блюдами из которого недавно угостили 700 участников регионального форума во Львове.

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