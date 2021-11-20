В США умер миллиардер, соучредитель одной из крупнейших в мире сетей быстрого питания

Большой бизнес Бака начался с инвестиции в тысячу долларов.

Соучредитель Subway и американский миллиардер Питер Бак скончался на 91-м году жизни.

Об этом 20 ноября сообщает Forbes.

Бак скончался 18 ноября, говорится в сообщении. Причину смерти пока не раскрывают.

Генеральный директор Subway Джон Чидси назвал покойного основателя "ярким примером преданного дела, практического лидера и неотъемлемого члена семьи Subway", вспомнив, как он помог вырастить гигантскую сеть из "магазина сэндвичей в Бриджпорте, штат Коннектикут".

Первый ресторан Subway, который первоначально назывался Pete`s Super Submarines, был открыт в 1965 году Питером Баком и Фредом Делюком.

Бак предложил сыну своего друга 17-летнему Фреду открыть киоск по продаже сэндвичей, чтобы оплатить обучение в университете. В качестве стартового капитала он инвестировал в бизнес 1 тыс. долларов. Позже кафе переименовали в Pete`s Subway, а уже потом – в Subway. За несколько десятилетий сеть кафе разрослась до 40 тыс. заведений.

Состояние Питера Бака оценивается в 1,7 млрд.

Читайте также: