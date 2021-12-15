“ЗнаЇмо”: все, що потрібно знати про правильне харчування школярів

В Україні презентували новий корисний інтернтет-ресурс.
Замість солодкого на перекус до школи потрібно давати фрукти та овочі, соки замінити водою, а ще - стежити за тим, щоб дитина не їла понад 25 грамів цукру на добу. Такі поради з правильного харчування для дітей відтепер можна знайти на новому освітньому порталі “ЗнаЇмо”, який презентували у середу, 15 грудня.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
На цьому інтернет-ресурсі досвідчені фахівці пояснюють, як змінити харчові звички школярів та навчитися їсти здорово.
"Там безліч корисної інформації, яка максимально доступно викладена", - відзначила перша леді України, дружина президента Олена Зеленська.
Окрім порад для батьків та вчителів, онлайн-розваги для дітей, тут є також інформація для підприємців, які хотіли би долучитись до реформи харчування у школах.
Нове меню для шкільних їдалень почали впроваджувати два роки тому, на сьогодні 45% усіх шкіл уже перейшли на нові стандарти, всі інші повинні зробити це від 1 січня 2020 року.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, дуже важливо вибирати здорові продукти та практикувати здорове харчування, оскільки шкідлива їжа є одним із факторів 85% усіх неінфекційних хвороб.
Нагадаємо, у 2022 році у шкільних їдальнях має з’явитися принципово нове меню, стравами з якого нещодавно частували 700 учасників регіонального форуму у Львові.
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