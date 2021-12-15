"Ген довголіття": що таке догляд за літніми батьками і чи допомагає у цьому держава

"Ген довголіття": що таке догляд за літніми батьками і чи допомагає у цьому держава

Спеціалісти радять ь не брати всі обов’язки щодо догляду на себе, а делегувати.

Восьмеро з десяти українців отримують у житті виклик - доглядати літніх батьків, часто невиліковно хворих. Як перелаштувати своє життя і де шукати допомоги? Деякі опції у геріатричному догляді вже сьогодні обіцяє держава.

На скільки вони доступні - дивіться у третій серії спецпроєкту "Ген довголіття" - у випуску ТСН.19:30 за 15 грудня.

Колись Анастасія була на обкладинці журналу, як зразок успішної керівниці. Втім, у неї почалась деменція: пам’ятала все, що було давно, не пам’ятає те, що було 15 хвилин тому. Від того часу Сергій розривається між обов’язком доглядати маму та власним життям. Паралельно вивчає особливості хвороби. "Вона може згарячкувати. Крикнути. Це виглядає, як агресія", - каже чоловік.

Психологи пояснюють, що відчувати негативні емоції не соромно. "З психологічної точки зору це називається фрустрація – марні очікування. Ми хочемо, щоб вона чи він були здоровими. Але це неможливо. Наша перша із двох задач - співпереживання", - пояснює психологиня Олена Сухарук.

Спеціалістка радить не брати всі обов’язки щодо догляду на себе, а делегувати. "У нашій країні люди не звикли, що вони можуть стомлюватись. Вони не звикли, що їм потрібна допомога, що є якісь люди, які знають більше, що можуть поділитися своїми знаннями", - каже фахівчиня.

У Національній соціальній сервісній службі України пояснюють, що догляд за хворими родичами - це робота, за яку нараховують стаж, а також виплачують гроші. "Конкретної стандартної суми чи розміру цієї допомоги немає. Вона може бути більшою чи меншою за прожитковий мінімум", - розповіла заступниця голови Національної соціальної сервісної служби України Тетяна Лактіонова.

"Ген довголіття": як доглядати стареньких батьків та де шукати допомоги

ТСН попросила порахувати суму виплат для Сергія, враховуючи дохід його родини: 15 тисяч Сергій + 12 тисяч дружина = 27 тисяч гривень в місяць. Від держави він може отримати – 0. Бо їхній дохід на одного члена родини більше прожиткового мінімуму - 2189 грн). Тим часом послуги доглядальниці у Києві стартують від 10000 гривень.

Профільний лікар, психотерапевт або психолог, соціальний працівник та медсестра - ця команда об'їжджає віддалені села Львівщини. Для пацієнта допомога безкоштовна, бо це входить в програму медичних гарантій. Держава фінансує також базові ліки та речі для догляду. "Мультидисциплінарна бригада допомагає адаптуватись не тільки пацієнту а й його родині. Наприклад, вибудовує план лікування режим харчування", - пояснила заступниця голови служби здоров’я України Тетяна Бойко.

Щоб отримати таку допомогу, треба звернутися за направленням до сімейного лікаря. Заклад, що надсилатиме бригаду, можна обирати самостійно з переліку доступних. Наразі в країні поки 46мобільних бригад, а 606 закладів надають допомогу стаціонарно.

Леся Литвинова завідує благодійним фондом. Допомагає ковідним та паліативним хворим. За її словами, бували випадки, коли стареньких просто кидали на волонтерку. Леся акцентує: найкращий догляд за близькими починається із турботи про себе – того, хто доглядає.