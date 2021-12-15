"Ген довголіття": як визначити свій біологічний вік і помолодшати

Біологічний вік — комплексне обстеження усіх систем організму. Вартість послуги в Україні — 5000 гривень.

Чи знали ви що окрім паспортного віку у вас може бути ще один — біологічний. Його можна дізнатися за допомогою спеціальних аналізів. Це допоможе визначити з якою швидкістю старішає ваш організм.

29-річна кореспондентка ТСН Марія Шевченко пішла на експеримент і помолодшала на 3 роки. Як їй це вдалося — дивіться у другій серії спецпроєкту "Ген довголіття" 14 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

В Інституті геронтології ззовні нічого не натякає на велику науку. Але на одному з поверхів розташована сучасна потужна лабораторія.

"Є певні люди, які розуміють необхідність вкладати кошти у дослідження старіння", — говорить керівник із розробок та досліджень Інституту геронтології Віктор Холін.

Обладнання купили меценати, які мріють про вічну молодість. Їхні імена вчені не розголошують. У кімнаті вирощують стовбурові клітини, які, стверджують дослідники, можуть покращити стан шкіри, і зробити так, щоб зморшок було менше. Усе це — експериментальні дослідження. Охочих випробувати на собі не бракує.

"Ген довголіття": що може розповісти про людину біологічний паспорт

Як визначити свій біологічний вік

Для того, визначити свій біологічний вік і порівняти з календарним, треба спочатку підписати згоду на участь у науковому дослідженні. Біологічний вік — комплексне обстеження усіх систем організму. Вартість послуги — 5000 гривень.

"Ми таким чином можемо попередити розвиток захворювань. І це треба робити зараз, коли людина ще молода, коли в неї досить великий резерв для змін", — пояснює Холін.

За результатами обстеження біологічний вік журналістки — 31 рік, що на два роки більше, ніж насправді.

Результати:

очі — 23 роки;

серцево-судинна система — 26 років;

вегетативна нервова система — 20 років;

вік слуху — 39 років;

шкіра — 45 років;

дихальна система — 39 років;

нервова система — 38 років;

опорно-руховий апарат — 37 років;

метаболічний вік — 36 років.

"Організм почав старіти нерівномірно. Частково ми можемо пояснити це тютюнопалінням, також вік опорно рухового апарату ще залежить від тілобудови", — говорить науковець Віктор Холін.

Під час інтерв’ю він пропонує знизити біологічний вік журналістки, продовживши експеримент лікувальним курсом. Марія Шевченко розпочала своє омолодження з апарату для гіпоксичних тренувань — принцип роботи такий, ніби людина перебуває на висоті 5-6 тисяч метрів і дихає гірським повітрям.

Науковці порахували, що лише відмова від куріння здатна продовжити життя мінімум на 3 роки. Тому не варто чекати чарівної таблетки довголіття — воно у наших руках.

Нагадаємо, що ТСН побувала на грецькому острові Ікарія, де кожен третій живе понад 90 років.

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