Лікарі просять не повертати Саакашвілі до в’язниці через проблеми з психікою

Лікарі просять не повертати Саакашвілі до в’язниці через проблеми з психікою

Ув’язнений експрезидент Грузії має посттравматичний стресовий розлад.

Група медичних експертів при офісі омбудсмена Грузії вважає недоцільним переведення колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі до пенітенціарної установи у Глдані, де він утримувався до госпіталізації у тюремну лікарню.

Про це повідомляє "Грузія Онлайн" з посиланням на представника групи медиків, невролога Тенгіза Цуладзе.

За його словами, у Саакашвілі є посттравматичний стресовий розлад.

“Це означає, що стрес був отриманий в пенітенціарній установі, в основному в Глдані, тому ми не підтримуємо його переведення туди", - заявив лікар.

Цуладзе стверджує, що посттравматичний стресовий розлад слід лікувати в середовищі, яке не буде нагадувати людині обстановку, де він отримав цей стрес.

“Неврологічні захворювання часто не проходять через день, тиждень і вимагають тривалої реабілітації. Психотерапія допоможе нам провести реабілітацію в повному обсязі", - підкреслив лікар.

За його словами у Саакашвілі спостерігається певна патологія від неврологічної симптоматики, порушення рівноваги, загальна слабкість, виражена анемія та важка психічна депресія.

Нагадаємо, під час перебування в тюремній лікарні експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвіл стало гірше. Після зустрічі з адвокатами, політик послизнувся і впав, його на ношах винесли з кімнати побачень.

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