У Саакашвілі уражені мозок і внутрішні органи — Ясько

За її словами, у в'язниці в Ґлдані Міхеіл Саакашвілі зазнавав фізичного та психологічного насильства.

Тривале голодування остаточно підірвало здоров'я ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Політик дуже ослаблений, у нього пошкоджено головний мозок та внутрішні органи.

Про це заявила його кохана, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Тиждень тому ми говорили, що його стан критичний, але навіть тоді він тримався і був у силах. Сьогодні я цих сил не побачила. Ті симптоми, про які ми почули, що пошкоджені внутрішні органи та головний мозок - це дуже страшно. Наразі я не уявляю, як за якийсь короткий час можна реабілітуватися", — сказала Ясько.

За її словами, морально Саакашвілі "тримається і продовжує бути в бойовому дусі", але дуже слабкий. Депутатка закликала зробити все можливе, аби політик вийшов на волю.

У коментарі грузинському каналу TV Pirveli Ясько заявила, що здоров'я Саакашвілі підірвали тортури, психологічний тиск та "нелюдське поводження", яких він зазнав у в'язниці.

"Його здоров'я підірвано через нелюдську поведінку, фізичне та психологічне насильство, яких він зазнав у в'язниці в Ґлдані. Я - не лікар і мені складно оцінити його стан, але я бачу, що він слабкий. Думаю, на відновлення потрібно багато часу. Важливо, щоб процес реабілітації завершився успішно і щоб він також був на свободі", — сказала вона.

Раніше Ліза Ясько заявила, що зустрічається із Саакашвілі понад рік, і він уже розлучився з дружиною, хоча офіційно вони про це не повідомляли. Також Єлизавета Ясько сказала, що їй соромно за коментаторів, які обговорюють її особисте життя.

Нагадаємо, 1 жовтня у Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали після повернення до Грузії та помістили до пенітенціарної установи. Чинна влада сприйняла гучне повернення Саакашвілі на батьківщину як спробу дестабілізувати ситуацію в країні. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Після цього у експрезидента Грузії виявили серйозне захворювання та перемістили його до шпиталю. Пізніше Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації до тюремної лікарні.

Саакашвілі голодував загалом 50 днів і припинив голодування у суботу, 20 листопада. Після припинення такого протесту його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе зазначив, що процес відновлення організму політика займе тривалий період.

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