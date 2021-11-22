В Ізраїлі 23 листопада стартує вакцинація від COVID-19 дітей 5-11 років

В Ізраїлі 23 листопада стартує вакцинація від COVID-19 дітей 5-11 років

За добу до початку кампанії в Ізраїлі на щеплення було записано 17 тисяч дітей.

У вівторок, 23 листопада, в Ізраїлі розпочнеться ампанія з вакцинації від коронавірусу дітей віком від п'яти до 11 років.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Щеплення робитимуть дитячою вакциною Pfizer/BioNTech. У неї той же склад, що і у звичайної, але дозування становить третину від дорослої.

За добу до початку кампанії в Ізраїлі на щеплення було записано 17 тисяч дітей віком 5-11 років. У МОЗ країни запевняють, що у США було щеплено близько 3 мільйонів дітей, і не зареєстровано серйозних побічних ефектів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Нафталі Беннет заявив, що його син одним з перших отримає щеплення і закликав усіх батьків наслідувати його приклад. Про це повідомляє "ТАСС".

"До Ізраїлю доставлено багато доз дитячої вакцини, у дуже великих обсягах. Мій син Давид буде одним із перших, хто отримає щеплення. Нею щеплені вже мільйони дітей у всьому світі, вакцина безпечна та ефективна", — повідомив Беннет.

Нагадаємо, що в Ізраїлі 16-річний підліток помер від постковідного синдрому.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі третя доза вакцини стала обов'язковою для отримання сертифіката COVID.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.