У Pfizer/BioNTech розповіли про ефективність своєї вакцини проти COVID-19 для дітей

У Pfizer/BioNTech розповіли про ефективність своєї вакцини проти COVID-19 для дітей

Йдеться про вікову групу від 12 до 15 років.

Компанії Pfizer та BioNTech підтвердили, що їхня вакцина проти COVID-19 на 100% ефективна для захисту дітей 12-15 років від зараження коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні компаній, які опублікували спільний реліз.

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Щоб довести високу ефективність вакцини Pfizer-BioNTech, компанії провели спостереження за учасниками третьої фази клінічних випробувань. У ній взяли участь 2,2 тис. дітей. Захворювання COVID-19 було зафіксовано лише у групі піддослідних, яким вводити плацебо.

"Оновлені результати основного дослідження третьої фази показують, що дві дози вакцини від COVID-19 Pfizer-BioNTech були на 100% ефективними проти COVID-19 від семи днів до чотирьох місяців. Профіль побічних ефектів загалом відповідав попереднім даним про клінічну безпеку вакцини", - йдеться у повідомленні.

Результати випробувань будуть направлені регуляторам у США та інших країнах.

"Це перші і єдині оприлюднені довгострокові дані, які демонструють безпеку та ефективність вакцини проти COVID-19 для людей у ​​віці від 12 до 15 років", – сказав генеральний директор і співзасновник BioNTech Угур Шахін.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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