Настя Приходько вперше показала обличчя молодшого сина

Молода мама поділилася ексклюзивними кадрами з малюком.

Українська співачка Настя Приходько вперше показала молодшого сина Луку.

З сайтом ТСН.ua зіркова мама поділилася зворушливими кадрами з особистого архіву, на яких хлопчик зображений у неї на руках. Також Настя розповіла, на кого малюк схожий зовнішньо та характером:

"Лука зовні дуже схожий на чоловіка! Характер вимогливий, але, не просто так! Мене завжди дивує, як у такої маленької людинки претензії можуть бути винятково за фактом: якщо хоче їсти чи спати, коли реклама по телевізору замість мультика. А так він дуже спостережливий та уважний, любить все вивчати!" – розповіла Приходько.

Син Насті Приходько Лука / особистий архів

Окрім того артистка поділилася, що старші діти – 11-річна Нана та 6-річний Гордій не аби як допомагають їй у догляді за малюком:

"Гордій та Нана мої найбільші помічники! Вони граються з ним, коли я готую чи прибираю. Гордій стежить за чистотою іграшок Лукусі, коли він кидає їх на підлогу. Нана стежить за пляшкою з водою, коли Лука хоче пити, і за речами - допомагає наводити лад в його шафці. Я ними дуже пишаюся і дякую Богу за всіх!" – зізналася виконавиця.

Син Насті Приходько Лука / особистий архів

Настя зізналася, чим відрізняється її материнство у 23 роки – коли вона народила Нану, та у 34 – коли на світ з'явився Лука:

Син Насті Приходько Лука / особистий архів

"Бути мамою в 20 і 34 це колосальна різниця! Емоції, відчуття та переживання зараз більш усвідомлені, їх не було у 20. Я тоді була молода, зараз я розумію, що тоді більше віддавала перевагу роботі: постійні гастролі, звукозаписні студії, інтерв'ю, знімання! Я шалено любила Нану і робила все для неї. Але найголовніше, що є у нас - це час! І зараз почуття, яке я відчуваю: просто не можу жити без Луки ані дня! Я переживаю з приводу всього, особливо коли він плаче! Ось він мій-мій! І я у житті не віддам його няні! Слава Богу є батьки чоловіка, які дуже допомагають, коли нам потрібно відлучитися по роботі", - розповіла Приходько.

Читайте також: