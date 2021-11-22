Настя Приходько впервые показала лицо крошечного сына

Молодая мама поделилась эксклюзивными кадрами с малышом.

Украинская певица Настя Приходько впервые показала младшего сына Луку.

С сайтом ТСН.ua звездная мама поделилась трогательными кадрами из личного архива, на которых мальчик изображен у нее на руках. Также Настя рассказала, на кого малыш похож внешне и по характеру:

"Лука внешне очень похож на мужа! Характер требовательный, но, не просто так! Меня всегда удивляет, как у такого маленького человечка претензии могут быть исключительно по факту: если хочет есть или спать, когда реклама на телевизоре вместо мультика. А так он очень наблюдательный и внимательный, любит все изучать!" – рассказала Приходько.

Сын Насти Приходько Лука / личный архив

Кроме того, артистка поделилась, что старшие дети – 11-летняя Нана и 6-летний Гордей серьезно помогают ей в уходе за малышом:

"Гордей и Нана мои самые большие помощники! Они играют с ним, когда я готовлю или убираю. Гордей следит за чистотой игрушек Лукуси, когда он бросает их на пол. Нана следит за бутылочкой с водой, когда Лука хочет пить, и за вещами, помогает наводить порядки в его шкафчике. Я ими очень горжусь и благодарю Бога за всех!" – призналась исполнительница.

Сын Насти Приходько Лука / личный архив

Настя призналась, чем отличается ее материнство в 23 года – когда она родила Нану, и в 34 – когда на свет появился Лука:

Сын Насти Приходько Лука / личный архив

"Быть мамой в 20 и в 34 это колоссальная разница!!! Эмоции, ощущения и переживания сейчас более осознанные, их не было в 20. Я тогда была молодая, сейчас я понимаю, что тогда больше отдавала предпочтение работе: постоянные гастроли, звукозаписывающие студии, интервью, сьемки! Я безумно любила Нану и делала всё для неё. Но, самое главное, что есть у нас - это время! И сейчас чувство, которое я испытываю: я просто не могу жить без Луки ни дня! Я переживаю по поводу всего, особенно, когда он плачет! Вот он мой-мой! И я в жизни не отдам его няне! Слава Богу есть родители мужа, которые очень помогает, когда нам нужно отлучиться по работе", — рассказала Приходько.

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