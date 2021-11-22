Дуэт Александра Пономарева и Дзидзьо бьет рекорды на YouTube

Совместная композиция артистов заняла первое место на YouTube.

Украинские певцы Александр Пономарев и Дзидзьо своим чувственным лирическим синглом "Пазлы" произвели фурор.

Так, совместная работа исполнителей установила рекорд на YouTube и заняла первое место на видеохостинге. Менее чем через 24 часа видеоработа обогнала все ролики и заняла первую ступеньку на YouTube на вкладке "В тренде". Более того, клип набрал больше миллиона просмотров.

Поклонники признались, что им работа Пономарева и Дзидзьо очень пришлась по вкусу и отыскала отклик в душе: "Непревзойденно! Лучшие голоса Украины!", "Чудесно, не хотелось чтобы заканчивалась песня, прекрасное исполнение", "Боже, какие голоса! Талант!", "Просто мурашки по коже", "Это лучшие мужчины и певцы! Музыка просто заходит в душу!", "Сильно. Непревзойденно. Брависсимо", "Эта песня пробирает домурашек, касается души и остается в сердце" – пишут поклонники.

Напомним, что прошлые совместные работы Александра Пономарева с коллегами также получали бешеную отдачу: в квартете с Артемом Пивоваровым, ALEKSEEV и Дзидзё они очаровали романсом так, что клип просмотрели более семи миллионов пользователей. А к празднику Пасхи в этом году Пономарев вместе с одиннадцатью друзьями по цеху, среди которых Дзидзьо, Мирзоян, Тополь, Злата Огневич, исполнили песнопение, которое просмотрело более двух миллионов поклонников.

Читайте также: