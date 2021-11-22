Дует Олександра Пономарьова та Дзідзьо б'є рекорди на YouTube

Спільна композиція артистів посіла перше місце на YouTube.

Українські співаки Олександр Пономарьов та Дзідзьо своїм чуттєвим ліричним синглом "Пазли" спричинили фурор.

Так, спільна робота виконавців встановила рекорд на YouTube і посіла перше місце на відеохостингу. Менш ніж за 24 години відеоробота обігнала усі ролики й обійняла першу щаблину на YouTube на вкладці "У тренді". Більше того, кліп набрав більше мільйона переглядів.

Шанувальники зізналися, що їм робота Пономарьова та Дзідзьо дуже прийшлася до смаку і відшукала відгук у душі: "Неперевершено! Найкращі голоси України!", "Чудесно, не хотілося щоб закінчувалася пісня, прекрасне виконання", "Боже, які голоси! Талант!", "Просто мурашки по шкірі", "Це найкращі чоловіки і співаки! Музика просто заходить в душу!", "Сильно.Неперевершено. Бравіссімо", "Ця пісня пробирає до мурашок, торкається душі та лишається в серці" – пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що минулі спільні роботи Олександра Пономарьова з колегами також отримували шалену віддачу: у квартеті з Артемом Пивоваровим, ALEKSEEV та Дзідзьо вони зачарували романсом так, що кліп переглянули понад сім мільйонів користувачів. А до свята Великодня цього року Пономарьов разом із одинадцятьма друзями за цехом, серед яких Дзідзьо, Мірзоян, Тополя, Злата Огнєвіч, виконали піснеспів, який переглянуло більше двох мільйонів шанувальників.

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