American Music Awards 2021: тріумф гурту BTS та перемога кліпу, який зняла українка

American Music Awards 2021: тріумф гурту BTS та перемога кліпу, який зняла українка

У Лос-Анджелесі відгриміла щорічна церемонія вручення музичних премій.

У ніч проти 22 листопада у Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення музичних премій American Music Awards 2021.

Минулої ночі у Microsoft Theater зібралося чимало іменитих зірок, які сподівалися отримати заповітну нагороду. Попри пандемію коронавірусу організаторам вдалося провести захід в форматі минулих років. Ведучою церемонії стала епатажна реперка Cardi B.

У результаті, попгурт BTS переміг одразу у трьох номінаціях, а Тейлор Свіфт отримала свою вже 34 статуетку. Окрім цього, перемогу здобув і кліп, яким був знятий українською режисеркою Таню Муіньо.

Повний список переможців:

Артист року – BTS

Переможці American Music Awards 2021 / Associated Press

Найкращий новий виконавець – Olivia Rodrigo

Переможці American Music Awards 2021 / Associated Press

Колаборація року – Doja Cat та SZA – Kiss Me More

Музичне відео – Lil Nas X - MONTERO

Попвиконавець – Ед Ширан

Попвиконавиця – Тейлор Свіфт

Попдует або група – BTS

Попальбом – Тейлор Свіфт - Еvermore

Поппісня – BTS - Butter

Хіп-хоп виконавець – Drake

Хіп-хоп виконавиця - Megan Thee Stallion

Хіп-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News

Хіп-хоп пісня - Cardi B - Up

Переможці American Music Awards 2021 / Associated Press

R&B виконавець – The Weeknd

R&B виконавиця – Doja Cat

R&B альбом – Doja Cat - Planet Her

R&B пісня – Silk Sonic - Leave The Door Open

Латиноамериканський артист – Bad Bunny

Переможці American Music Awards 2021 / Associated Press

Латиноамериканська артистка – Becky G

Переможці American Music Awards 2021 / Associated Press

Латиноамериканський дует або гурт – Banda MS de Sergio Lizárraga

Рок-виконавець – Machine Gun Kelly

Переможці American Music Awards 2021 / Associated Press

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