American Music Awards 2021: тріумф гурту BTS та перемога кліпу, який зняла українка

У Лос-Анджелесі відгриміла щорічна церемонія вручення музичних премій.
У ніч проти 22 листопада у Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення музичних премій American Music Awards 2021.
Минулої ночі у Microsoft Theater зібралося чимало іменитих зірок, які сподівалися отримати заповітну нагороду. Попри пандемію коронавірусу організаторам вдалося провести захід в форматі минулих років. Ведучою церемонії стала епатажна реперка Cardi B.
У результаті, попгурт BTS переміг одразу у трьох номінаціях, а Тейлор Свіфт отримала свою вже 34 статуетку. Окрім цього, перемогу здобув і кліп, яким був знятий українською режисеркою Таню Муіньо.
Повний список переможців:
Артист року – BTS
Найкращий новий виконавець – Olivia Rodrigo
Колаборація року – Doja Cat та SZA – Kiss Me More
Музичне відео – Lil Nas X - MONTERO
Попвиконавець – Ед Ширан
Попвиконавиця – Тейлор Свіфт
Попдует або група – BTS
Попальбом – Тейлор Свіфт - Еvermore
Поппісня – BTS - Butter
Хіп-хоп виконавець – Drake
Хіп-хоп виконавиця - Megan Thee Stallion
Хіп-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News
Хіп-хоп пісня - Cardi B - Up
R&B виконавець – The Weeknd
R&B виконавиця – Doja Cat
R&B альбом – Doja Cat - Planet Her
R&B пісня – Silk Sonic - Leave The Door Open
Латиноамериканський артист – Bad Bunny
Латиноамериканська артистка – Becky G
Латиноамериканський дует або гурт – Banda MS de Sergio Lizárraga
Рок-виконавець – Machine Gun Kelly
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