"Танці з зірками": відомі імена суперфіналістів

Усі три пари залишилися в проєкті.

На каналі "1+1" відбувся 12 прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Цього тижня зірки підготували одразу три танці: один з них вони виконали із переможцями минулих сезонів, другий номер станцювали з класичної бальної програми, які обирали пари-конкуренти, а третім стало танго на виживання. Учасники відчайдушно боролися за можливість стати на крок ближче до перемоги.

Кожна пара настільки приголомшила суддів та глядачів, що ніхто цього тижня не покинув проєкт. Тож, боротьбу за кубок продовжують: Артур Логай і Анна Калеріна, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, і Ольга Харлан і Дмитро Дікусар.

Суперфінал відбудеться вже за тиждень, 28 листопада, на каналі 1+1 о 21:00.

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