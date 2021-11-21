"Танцы со звездами": известны имена суперфиналистов

Все три пары остались в проекте.

На канале "1+1" состоялся 12 прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

На этой неделе звезды подготовили сразу три танца: один из них они исполнили с победителями прошлых сезонов, второй номер станцевали из классической бальной программы, который выбрали пары-конкуренты, а третьим стало танго на выживание. Участники отчаянно боролись за возможность стать на шаг поближе к победе.

Каждая пара настолько ошеломила судей и зрителей, что никто на этой неделе не покинул проект. Итак, борьбу за кубок продолжают: Артур Логай и Анна Калерина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, и Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Суперфинал состоится уже через неделю, 28 ноября, на канале 1+1 в 21:00.

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