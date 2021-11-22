Як вибрати правильний крем для обличчя

Цей косметичний засіб перебуває на шкірі по 10-12 годин, тому не можна підходити до його вибору легковажно.

Детально про те, як обрати крем для обличчя, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Основний успіх домашнього догляду за обличчям (причому жінка ви чи чоловік) — це правильно підібраний крем, адже засіб для очищення шкіри знаходиться на обличчі лічені хвилини, навіть маска лежить до 30 хв, а крем — 10-12 годин. Тому він повинен вам ідеально підходити та виконувати ті завдання, які вам необхідні.

Відразу важливий момент: Якщо у вас на шкірі є додаткові проблеми, такі як пігментація, висипання, купероз або ви знаходитесь на курсі лікування у вашого косметолога/дерматолога, то довірте вибір крему спеціалісту. Ці правила вибору крему для тих, хто не має видимих ​​проблем.

Отже, перше, що ви повинні визначити – ваш тип шкіри.

Вона може бути:

1) суха, а саме:

- Шкіра тонка, ніжна;

- Пори дрібні, практичні непомітні;

- Шкіра матова, без блиску;

- Періодично турбує почуття сухості, стягнутості або лущення;

— у молодості суха шкіра дуже гарна, але вже після 25 років схильна до появи мімічних зморшок та раннього старіння.

2) жирна:

- Шкіра товста і щільна;

— широкі пори, характерний жирний блиск по всьому обличчю, на цій шкірі швидко з'являються комедони і вугри;

— така шкіра завдає чимало проблем у молодому віці, проте не схильна до появи дрібних мімічних зморшок.

3) комбінована:

- поєднує в собі ділянки жирної та нормальної або сухої шкіри;

— у Т-зоні пори розширені, інших ділянках малопомітні;

- саловиділення підвищено лише у Т-зоні;

- Іноді виникають комедони, темні крапки і вугри;

— комбінована шкіра може доставляти проблеми у молодому віці, зате не схильна до передчасного старіння у зрілому.

4) нормальна:

- Шкіра гладка, пружна;

- Пори маленькі, ледь помітні в центральній частині обличчя;

- Блиск може бути тільки в Т-зоні (чоло, ніс, підборіддя);

- Нормальна шкіра не турбує в молодому віці і при правильному догляді старіє повільно.

Визначившись із типом шкіри, вибираємо крем за віковою категорією. Для вирішення певних завдань можна взяти крем 5 років+, наприклад вам 26 років, але у вас вже з'явилися "гусячі лапки" в куточках очей. Тоді доречно взяти крем для шкіри 30+. У решті випадків потрібно вибирати крем строго відповідно до віку.

Далі дивимося на сезонність: у літню пору акцент на зволоження та SPF-захист, у зимовий — на харчування та захист від вітру/морозу.

І ще один важливий момент – текстура. Є гелі, крему, щільні креми та крему маслянистої текстури. Тут уже питання виключно особистих переваг. Багато гідних марок мають пробники, тому спочатку візьміть пробник, протестуйте його запах, текстуру і тільки потім купуйте. У моїй практиці були випадки, коли ідеально підходящим кремом не могли користуватися запахом.

Чому крем може не підійти і чим це загрожує?

- Ви вибрали крем не за своїм типом шкіри. У цьому випадку все, що вас турбує, погіршуватиметься, у сухої шкіри - відчуття стягнутості і лущення, у жирної - саловиділення і висипання.

- Ви вибрали крем для іншої вікової групи. Якщо ваш вік старший, ніж рекомендовано на кремі, то ефективності від крему ви не побачите; якщо молодше - то ви стимулюватимете те, що і так достатньо виробляється і знову, швидше за все, не побачите ефекту, якщо не буде загострення висипу, жирності і т.д.

- Вам не підійшов запах/текстура крему. Тоді ви просто не зможете користуватися кремом і доведеться вибирати новий, тому в ідеалі спочатку протестувати пробник.

І останнє, при можливості віддавайте перевагу професійним маркам, вони завжди мають вибір і самого продукту, і його ціни, але вони завжди розробляються з урахуванням індивідуальних потреб і мають більш досконалий склад. Деякі види такої косметики представлені у спеціалізованих магазинах, аптеках, клініках та інтернет-магазинах. Щоб визначитися з вибором, я радила б вирушати до спеціалізованого магазину, де обов'язково працюють консультанти, і купувати товар там — так менше ризику купити щось, що вам у підсумку не підійде.

Більше порад про красу та здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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