Осінь 2021: рекомендації астрологині на 23 листопада

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить на знак Стрільця, куди слідом за ним – вже 25 листопада – входить Меркурій. Остання декада листопада, незважаючи на фатальний вплив затемнень, обіцяє бути більш оптимістичною, ніж попередні дві: Стрілець пропонує світові – і людям, які в ньому живуть – бути відкритими і доброзичливими, прагнути панування правди і встановлення справедливості.

Свої дні народження почнуть святкувати ті, хто народився під знаком Стрільця: головні ідеалісти та оптимісти зодіаку, які до того ж можуть бути нетактовними, самозадоволеними, сварливими і навіть деспотичними – відповідною буде атмосфера, що панує в суспільстві.

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